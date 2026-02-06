Nvidia retrasa los lanzamientos de la serie RTX 50 Super y RTX 60 por escasez de suministro

El mercado de hardware de PC atraviesa un momento sin precedentes. Ya que, debido a la escasez crítica de microcomponentes, un informe reciente de The Information indica que NVIDIA ha modificado su calendario del 2026, cancelando los lanzamientos previstos para el segmento de consumo.

¿Por qué Nvidia ha cancelado los lanzamientos de la serie GeForce RTX 50 Super y RTX 60?

Entre las referencias que no serán lanzadas en el 2026 se encuentra la esperada serie RTX 50 SUPER y la siguiente generación de GPUs GeForce RTX 60 de Nvidia. Pero entonces, ¿a qué se debe esta decisión de Nvidia? La interrupción en la cadena de suministros ha generado un impacto directo en la planificación de la compañía. Durante el último CES, la ausencia de anuncios sobre nuevas GPUs para usuarios domésticos fue notable.

Sumado a esto, la dificultad para obtener los chips necesarios ha forzado a la empresa a priorizar otros sectores. Actualmente, la infraestructura dedicada a la inteligencia artificial ofrece márgenes de beneficio superiores. Además, demanda gran parte de los recursos disponibles. Como resultado, relega al mercado del gaming a un segundo plano.

Esta medida implica que el volumen de tarjetas disponibles en el mercado minorista disminuirá en los próximos trimestres, lo que previsiblemente mantendrá los precios de venta en los niveles actuales con tendencia a subir. La arquitectura de próxima generación, denominada “Rubin” o serie RTX 60, también ha sufrido retrasos, desplazando su ventana de lanzamiento a fechas aún no confirmadas.

El único avance orientado al consumidor que se mantiene en los planes inmediatos es el desarrollo de los chips N1X/N1. Estos procesadores basados en arquitectura ARM están diseñados para el ecosistema de las “AI PCs”, una solución que busca integrar capacidades de procesamiento de inteligencia artificial directamente en computadoras personales.

Para los socios fabricantes y la cadena de suministro global, este estancamiento genera un “efecto dominó”, el cual limita el crecimiento del sector de hardware y puede desembocar en una subida indiscriminada en los precios. El ciclo de actualización anual al que la industria estaba habituada durante más de dos décadas. Ahora, solo resta esperar a ver cómo evoluciona la cadena de suministros para conocer el futuro del hardware especializado en gaming para PC.

Vía: wccftech