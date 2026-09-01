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Nvidia revela el rendimiento de DLSS 5, esto es todo lo que sabemos

EL DLSS 5 llega oficialmente el 3 de septiembre primero para el juego NBA 2K27 y aquí les contamos cómo funciona esta nueva tecnología de Nvidia.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Nvidia ha presentado los primeros datos de rendimiento de DLSS 5, su modelo de renderizado neural más complejo hasta la fecha. A diferencia de las versiones anteriores centradas en la reconstrucción, esta versión del DLSS de Nvidia utiliza IA guiada por datos 3D para enriquecer aspectos como la iluminación, sombras y materiales sin alterar la geometría —y según ellos ahora— ni la visión artística original de los videojuegos. El primer juego en implementar esta característica de manera oficial será NBA 2K27.

¿Qué sabemos sobre el rendimiento del DLSS 5?

Desde el 3 de septiembre NBA 2K27 será compatible con DLSS 5.

DLSS 5 funciona de manera «exclusiva» en los Tensor Cores de quinta generación de las tarjetas gráficas GeForce RTX Serie 50 utilizando precisión FP8. Debido a la complejidad de la tecnología, ejecutarla representa un impacto considerable de entre un 50% y 60% en el rendimiento base del sistema. Para contrarrestar esta penalización, Nvidia apoya la tecnología en su sistema Multi-Frame Generation (MFG) en modo 6x y DLSS Super Resolution en modo Calidad, logrando alcanzar cientos de cuadros por segundo en diferentes resoluciones.

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En las pruebas publicadas por la compañía a resolución 1080p, la GPU de entrada RTX 5060 logra superar los 250 FPS, mientras que el resto de la gama alcanza entre 300 y 500 FPS. Para la resolución 1440p, se recomienda el uso de una RTX 5070 o superior, logrando más de 260 FPS en dicho modelo y sobrepasando los 500 FPS en la RTX 5090. Finalmente, en 4K (2160p), la RTX 5080 promedia 233 FPS y la RTX 5090 registra un promedio de 370 FPS.

¿El DLSS 5 genera latencia?

En términos de latencia, el procesamiento se realiza sobre el fotograma actual en los Tensor Cores, por lo que no añade un impacto sistémico acumulativo como sucede con la generación de fotogramas tradicional. Además, el consumo de rendimiento del modelo no escala según la cantidad de objetos o máscaras configuradas por los desarrolladores en el motor gráfico.

Desde su demostración inicial en la conferencia GTC de marzo, NVIDIA ha logrado optimizar el modelo hasta hacerlo 5 veces más rápido. Esto permitió pasar de una configuración inicial que requería dos tarjetas RTX 5090 a un sistema capaz de ejecutarse en una sola tarjeta gráfica de la Serie RTX 50, manteniendo una alta eficiencia en la memoria VRAM y prometiendo nuevas mejoras de software antes de finalizar el año.

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Fuente: Nvidia

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