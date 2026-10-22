Pokémon Home, Champions y Sleep debieron ser apagados temporalmente debido a una alerta global PHP de ciberseguridad

Un problema de ciberseguridad a nivel global afectó a varias aplicaciones de Pokémon, entre otros sitios web y compañías. Dos vulnerabilidades en PHP, un lenguaje de programación utilizado por numerosos sitios web y aplicaciones, generaron serias preocupaciones en materia de seguridad. De acuerdo con la BBC, a la fecha se publicó una actualización para abordar este problema.

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Diversas agencias de ciberseguridad aconsejaron a las organizaciones que no hubiesen aplicado los parches necesarios a tiempo, considerar la posibilidad de desconectar temporalmente sus sitios web. PHP es utilizado por alrededor del 70% de los sitios web, incluidas las aplicaciones Pokémon Home, Pokémon Champions y Pokémon Sleep. The Pokémon Company desconectó temporalmente dichos servicios como respuesta ante este riesgo de ciberseguridad.

Las vulnerabilidades afectan a versiones de PHP que se remontan a PHP 5, lanzada en 2004, y podrían permitir que actores malintencionados ejecuten comandos en servidores web que utilizan este lenguaje, facilitando así una amplia gama de acciones. Los fallos son extremadamente graves, ya que podrían permitir a los atacantes ejecutar código de forma remota. Es necesario aplicar las actualizaciones en todos los sistemas afectados para garantizar la seguridad de los servidores y sitios web. Millones de sitios web podrían seguir siendo vulnerables a ataques si estas no son ejecutadas.