The Pokémon Company International anunció que Pokémon Sleep ahora es compatible con los relojes inteligentes Garmin, lo que permitirá a sus usuarios registrar su sueño y estudiar las posturas en las que duermen los Pokémon. Para celebrar el ‘Día Mundial del Sueño’ y con motivo de esta colaboración tan especial, se publicaron los videos ‘Pokémon Sleep x Garmin – La aventura te espera de noche y de día’ y ‘Buenos días con Pokémon Sleep‘.

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Quienes inicien sesión y registren sus datos de sueño con un reloj inteligente Garmin del 13 de marzo al 1 de noviembre de 2026, recibirán tres Pokégalletas de regalo, que podrán obtener tocando el ícono de la caja de regalos en la parte superior derecha del menú principal de la aplicación.

Dos nuevas pantallas de reloj Pokémon Sleep, ‘Pokémon Sleep: Snorlax y sus amigos’ y ‘Pokémon Sleep: ¡Yo te elijo!’, también estarán disponibles para su descarga gratuita en determinados relojes inteligentes Garmin a través de la aplicación Garmin Connect IQ Store. Dependiendo de los niveles de energía Body Battery restantes en el reloj inteligente Garmin, el Pokémon seleccionado cambiará a diferentes poses, y cada noche aparecerá aleatoriamente uno de los tres estilos de sueño.

Además, en función del indicador Body Battery del reloj inteligente Garmin, el Pokémon elegido cambiará de postura. Si los Entrenadores y Entrenadoras duermen bien, podrían ver alguna postura poco común en sus dispositivos.

Pokémon Sleep, la aplicación para registrar el sueño, se puede descargar de forma gratuita en Apple App Store y Google Play Store.