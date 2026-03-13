Tecnología

Pokémon Sleep ahora es compatible con los relojes inteligentes Garmin

Hasta mañana.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

The Pokémon Company International anunció que Pokémon Sleep ahora es compatible con los relojes inteligentes Garmin, lo que permitirá a sus usuarios registrar su sueño y estudiar las posturas en las que duermen los Pokémon. Para celebrar el ‘Día Mundial del Sueño’ y con motivo de esta colaboración tan especial, se publicaron los videos ‘Pokémon Sleep x Garmin – La aventura te espera de noche y de día’ y ‘Buenos días con Pokémon Sleep‘.

Quienes inicien sesión y registren sus datos de sueño con un reloj inteligente Garmin del 13 de marzo al 1 de noviembre de 2026, recibirán tres Pokégalletas de regalo, que podrán obtener tocando el ícono de la caja de regalos en la parte superior derecha del menú principal de la aplicación.

- Publicidad -

Dos nuevas pantallas de reloj Pokémon Sleep, ‘Pokémon Sleep: Snorlax y sus amigos’ y ‘Pokémon Sleep: ¡Yo te elijo!’, también estarán disponibles para su descarga gratuita en determinados relojes inteligentes Garmin a través de la aplicación Garmin Connect IQ Store. Dependiendo de los niveles de energía Body Battery restantes en el reloj inteligente Garmin, el Pokémon seleccionado cambiará a diferentes poses, y cada noche aparecerá aleatoriamente uno de los tres estilos de sueño.

Además, en función del indicador Body Battery del reloj inteligente Garmin, el Pokémon elegido cambiará de postura. Si los Entrenadores y Entrenadoras duermen bien, podrían ver alguna postura poco común en sus dispositivos.

Pokémon Sleep, la aplicación para registrar el sueño, se puede descargar de forma gratuita en Apple App Store y Google Play Store.

😴

No te duermas en las últimas pokénotas

Mega Greninja y Mega Floette se enfrentan en la nueva expansión Megaevolución-Caos Creciente del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon
Mega Greninja y Mega Floette se enfrentan en…
Aún con Pokopia, Pokémon Fire Red / Leaf Green siguen siendo los juegos más vendidos de Switch en la eShop desde hace semanas
Aún con Pokopia, Pokémon Fire Red / Leaf…
Pokémon Fire Red / Leaf Green / Rojo Fuego / Verde Hoja (Switch) – Guía del Rubí y Zafiro en las Islas Sevii / Sete o Archi Siete [Archi7]
Pokémon Fire Red / Leaf Green…
Obtener a Hoppip, Skiploom y Jumpluff en el evento de Pokémon Pokopia
Obtener a Hoppip, Skiploom y Jumpluff…
Pokémon Pokopia explicado, historia del juego, qué pasó con los humanos, en qué región y cuándo está ubicado
Pokémon Pokopia explicado, historia del juego,…
Más de:
Pokémon Sleep Pokémon Sleep
Mega Greninja y Mega Floette se enfrentan en la nueva expansión Megaevolución-Caos Creciente del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon
Aún con Pokopia, Pokémon Fire Red / Leaf Green siguen siendo los juegos más vendidos de Switch en la eShop desde hace semanas
Lisa Su de AMD busca asegurar el suministro de memoria HBM y semiconductores
Pokémon Fire Red / Leaf Green / Rojo Fuego / Verde Hoja (Switch) – Guía del Rubí y Zafiro en las Islas Sevii / Sete o Archi Siete [Archi7]
Obtener a Hoppip, Skiploom y Jumpluff en el evento de Pokémon Pokopia
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Honor of Kings recibe una colaboración con Ultraman, vean esta nueva skin de Mozi en acción
No hay comentarios

Lo último

Honor of Kings recibe una colaboración con Ultraman, vean esta nueva skin de Mozi en acción
Videojuegos
Capcom Cup 12: clasificados al Top 16 y todo lo que deben saber sobre la final del mundial de Street Fighter 6
Esports
ReVamp es un curioso juego de ‘defensa de la torre’ claramente inspirado en Castlevania
Videojuegos
La compilación de juegos Marvel MaXimum Collection ya tiene fecha de lanzamiento
Videojuegos