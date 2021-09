El 30 de septiembre de 2021, millones de dispositivos podrían perder la habilidad de acceder a internet. Aunque esto no será tan posapocalíptico como suena, ya que en teoría solo afectará a ‘hardware’ obsoleto, no quiere decir que millones de usuarios no se verían afectados. Aunque no es certero que esto se vuelva una realidad, Scott Helme —investigador y asesor de seguridad— y otros expertos en informática han reiterado que algo pasará el 30 de septiembre.

¿Qué dispositivos no podrán conectarse a internet a partir del 30 de septiembre de 2021? ¿ A qué se debe este fenómeno? Obtendrán las respuestas a esas preguntas en este artículo.

¿Por qué ciertos dispositivos no se conectarán a internet desde el 30 de septiembre?

El 30 de septiembre, el certificado IdentTrust DST Root CA X3 —emitido hace más de 2 décadas por la organización sin ánimo de lucro Let’s Encrypt— caducará. Certificados como este sirven para que millones de dispositivos alrededor del mundo sean capaces de cifrar las conexiones al acceder a la web y ciertos servicios en línea. A su vez, esto evita que usuarios malintencionados puedan espiar el tráfico e incluso tomar el control de otros dispositivos.

Esto no debería representar un problema siempre y cuando el ‘software’ esté al día. Sin embargo, este tipo de certificados suele instalarse con el lanzamiento de los equipos y no actualizarse. Esto quiere decir que dispositivos muy antiguos e incluso aquellos que no tengan instalado su ‘software’ más reciente —generalmente compatible con el certificado ISRG Root X1— experimentarán problemas de conexión o no podrán conectarse en absoluto a internet.

¿Qué dispositivos se verán afectados?

Consolas como PS3, Nintendo 3DS e incluso PS4 podrían no tener conexión a internet desde el 30 de septiembre.

Como se mencionó, todos los dispositivos que sean compatibles con el certificado ISRG Root X1 —el reemplazo de IdentTrust DST Root CA X3, que estará vigente hasta 2035— no deberían tener inconvenientes. Sin embargo, los siguientes dispositivos y clientes web podrían experimentar problemas a la hora de conectarse a internet este 30 de septiembre:

Equipos Windows con un sistema operativo anterior a la versión XP SP3 no tendrían conexión a internet. En otras palabras, todo ordenador que utilice Windows XP con Service Pack 3 en teoría no podrá acceder a internet.

Dispositivos macOS con un sistema operativo anterior a la versión 10.12.1 no tendrían conexión a internet.

PS4 con ‘firmware’ anterior al 5.01 no tendrían conexión a internet.

Dispositivos iOS anteriores a la versión 10 no tendrían conexión a internet. Por fortuna, iPhone 5 y sus sucesores pueden actualizarse a iOS 10 para ser compatible. Lo mismo no puede decirse de sus antecesores.

Dispositivos Android anteriores a la versión 7.1.1 no tendrían conexión a internet, aunque dispositivos con la versión 2.3.6 o superior seguirán funcionando en algunos casos.

Se prevee que consolas PS3 y Nintendo 3DS no tengan conexión a internet, especialmente aquellas que no tengan instalada su más reciente actualización.

y no tengan conexión a internet, especialmente aquellas que no tengan instalada su más reciente actualización. Dispositivos Kindle anteriores a la versión 3.4.1 no tendrían conexión a internet.

Buscador Mozilla Firefox anterior a la versión 50.0 no tendría conexión a internet.

Dispositivos Blackberry anteriores a la versión 10.3.4 no tendrían conexión a internet.

Silk podría dejar de funcionar.

Ubuntu anterior a la versión xenial (16.04) no tendría conexión a internet.

Debian anterior a la versión jessie (8) no tendría conexión a internet.

Java 8 anterior a la versión 8u141 no tendría conexión a internet.

Java 7 anterior a la versión 7u151 no tendría conexión a internet.

NSS anterior a la versión 3.26 no tendría conexión a internet.

Cyanogen anterior a la versión 10 no tendría conexión a internet.

Jolla Sailfish anterior al sistema operativo 1.1.2.16 no tendría conexión a internet.

Internet Information Services (IIS) para Windows podría presentar problemas.

¿Qué hacer para que estos dispositivos puedan conectarse a internet?

Aunque las consecuencias de la caducidad del certificado IdentTrust DST Root CA X3 no pueden definirse hasta que ocurran, los usuarios de los dispositivos mencionados deberían asegurarse de actualizar sus sistemas operativos para que no se vean aislados del internet.

Vía: TechCrunch

Fuentes: Let’s Encrypt, Scott Helme