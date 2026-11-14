Tecnología

Razer anuncia una colección de Honkai: Star Rail perfectamente dirigida a gamers

Periféricos al nivel 999.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 4 min

Razer anunció la colección Honkai: Star Rail, desarrollada en colaboración con HoYoverse. Tras colaboraciones anteriores con Genshin Impact y Zenless Zone Zero, la nueva colección trae el universo de Honkai: Star Rail al mundo real a través de periféricos gaming con licencia oficial.

Inspirada en Silver Wolf LV.999, la jugadora invencible de Honkai: Star Rail, la colección presenta una nueva versión de los galardonados equipos gaming de Razer e incorpora la estética inconfundible y el espíritu competitivo del personaje. El resultado es una línea prémium diseñada para jugadores que siempre están un movimiento por delante.

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CTRL + ALT + VENCER

Con la Razer Iskur V2 X NewGen, Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed, Razer Viper V3 Pro SE y Razer BlackShark V3 X HyperSpeed, la colección está diseñada para jugadores que no solo juegan, sino que viven los videojuegos. Inspirados en la filosofía gamer de Silver Wolf LV.999, todos los productos combinan rendimiento de nivel profesional con diseños exclusivos que reflejan el estilo inconfundible del personaje.

Cada compra también incluye recompensas de Honkai: Star Rail, para que los Trazacaminos puedan continuar su aventura incluso después de actualizar su setup.

Razer Iskur V2 X NewGen – Edición Honkai: Star Rail

Con soporte ergonómico duradero y comodidad para todo el día, esta silla gaming está diseñada para jugadores que saben que cada sesión es una nueva oportunidad para subir de nivel. Nadie llega al LV.999 terminando su sesión antes de tiempo.

Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed – Edición Honkai: Star Rail

Toda partida comienza con los comandos correctos. Al combinar la conexión inalámbrica Razer HyperSpeed de latencia ultrabaja con un diseño compacto tenkeyless y Razer Chroma RGB, este teclado está diseñado para jugadores que siempre buscan precisión en cada pulsación.

Razer Viper V3 Pro SE – Edición Honkai: Star Rail

Siempre un movimiento por delante. Cada movimiento cuenta. Inspirado en los instintos gamer de Silver Wolf LV.999, este mouse inalámbrico ultraligero para esports ofrece velocidad, precisión y control sin concesiones en maniobras rápidas, jugadas decisivas y momentos de victoria.

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Edición Honkai: Star Rail

El audio es lo primero. Reacciones más rápidas. Más victorias. Al combinar audio inalámbrico de nivel profesional con comodidad y una estructura ligera, estos audífonos ofrecen la ventaja competitiva necesaria en cada partida. Al encenderlos, el dispositivo reproduce un mensaje de voz exclusivo de Silver Wolf, haciendo que cada sesión de juego marque el inicio de una nueva aventura.

Desde el primer inicio de sesión hasta el siguiente intento de conseguir un personaje de cinco estrellas, la colección Razer Honkai: Star Rail celebra el espíritu competitivo de uno de los personajes más queridos del juego. Diseñada para Trazacaminos, coleccionistas y gamers, cada pieza de la colección combina rendimiento y diseño para ayudar a los jugadores a CTRL + ALT + VENCER, tanto dentro del juego como en sus setups.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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