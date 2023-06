Razer Blackshark V2 Pro (2023) – Revisión

Razer, es quizá la compañía por excelencia cuando se habla de accesorios para gamers. No solamente por su amplia trayectoria si no por entender los distintos tipos de gamers y lo que estos necesitan para disfrutar más de su hobbie, entretención o incluso trabajo, si de deportistas electrónicos profesionales se tratase. Con el reciente lanzamiento, la compañía nos ha provisto de unos Blackshark V2 Pro en su versión de 2023, uno de los últimos modelos en cuanto a audífonos lanzados al mercado y que cómo su empaquetamiento lo indica, van orientados a los Esports.

Desde el primer vistazo, los Razer Blackshark V2 Pro (2023) destacan con su diseño robusto y elegante. Del modelo que recibimos, su acabado en color negro les otorga una estética sofisticada y aunque no son mate en la definición, no resultan tan brillantes al reflejarse con el sol o la luz. Aunque no son los más livianos del mercado, su peso no resulta excesivo y no generan fatiga durante largas sesiones de juego. Es interesante que los earcups, los forros que protegen los oídos de alguna forma producen cancelación de sonido pasiva. Al instante de ajustártelos en la cabeza se siente ya algo de reducción del sonido ambiente sin que se sienta presión en la cabeza.

Su diseño minimalista solo tiene tres botones y un modulador análogo de sonido que ya es tradicional en esta gama de diademas (o auriculares) de Razer. Los botones cambian su función de acuerdo con que tanto tiempo les mantengamos presionados a excepción del pulsador para poner el micrófono en mudo, que, hablando de este, puede quitarse para volverlos unos simples audífonos ofreciendo comodidad para su transporte. Para una persona que viene de utilizar audífonos Razer, acostumbrarse a estos no será ninguna novedad pues es el mismo esquema, en el caso de nunca haber usado, los primeros días serán de confusión entre el botón de apagar/prender, el de cambio de modos y sus variables para usar funciones como adelantar música o contestar celular.

La comodidad es uno de los aspectos que impulsa una compra en unos audífonos para gamers y, al menos en nuestra experiencia, Razer Blackshark V2 Pro cumplen con creces. Después de horas de uso continuo, apenas se siente la molestia de tener audífonos rodeando las orejas, su material también los hace sentir frescos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aquellos con orejas grandes pueden sentir cierta incomodidad como tiende a suceder con este tipo de diademas.

Al ser unos auriculares para Esports, se esperaría que tuvieran un puerto analógico de conexión (3.5mm) pero resulta que, a diferencia de la versión anterior, estos ya no cuentan con uno. Toda la conectividad se realiza a través de bluetooth o su protocolo propietario Razer Hyperspeed Wireless que en teoría ofrece cero retrasos a la hora de jugar. Cuando los hemos probado para comprobar el retraso hicimos varias pruebas de latencia en juegos y la percepción de retraso era similar a la de unos audífonos cableados. También nos alejamos un poco de nuestro dispositivo y la conectividad no pareció empeorar hasta 3m con una pared de por medio.

Aunque los Razer Blackshark V2 Pro son compatibles con una amplia gama de plataformas, desde PC y Mac (obviamente), PS4, PS5 y Nintendo Switch hasta dispositivos móviles iOS y Android. Es necesario destacar que no son compatibles con Xbox ya que no poseen ni el protocolo de conectividad exclusivo de Xbox ni una salida física para conectarlos al control. Tampoco servirán con dispositivos que no tengan conectividad por bluetooth o que no permitan conectar un dongle USB.

Una característica destacada de estos auriculares es su SmartSwitch, un sistema ideado por razer que permite cambiar entre diferentes modos de audio rápidamente adaptándose a la situación sea música, películas o gaming en general, al presionarlo largamente se activa el modo Esports específicamente diseñado para optimizar el retraso y resulta muy interesante ya que tiene ajustes preestablecidos para shooters como Call of Duty (en genérico), Valorant, Fortnite, Apex Legends, CS Go. Todo un shortcut para aquellos que no se quieren poner a probar configuraciones y solo encontrar la recomendada para jugar lo que se requiera. Otro uso de esta tecnología también es el cambio rápido entre tecnología de conexión, los audífonos detectan el input que tiene ingreso de sonido y cambian a este, sea bluetooth o sea el hyperspeed de Razer.

Y hablando de sonido, para un uso más allá de los juegos, se queda un poco corto en los bajos versus unos audífonos especializados de precios similares. Esto se siente principalmente en música donde sentirás realmente el cambio si tu oído está acostumbrado a usar audífonos high-end. Si vienes de audífonos de entrada, tanto gamer o tradicionales, seguramente sentirás una gran mejora.

Estos audífonos también cuentan con parlantes Razer TriForce de 50 mm que según la marca garantizan una mayor fidelidad y calidad en el audio. Cada efecto, cada detalle y cada nota se reproducen con una excelente calidad, ayudando a la inmersión. Si se juega en PC, se pueden instalar los Drivers de Razer para activar el THX Spatial Audio, que garantiza un sonido envolvente de 360 grados, aumentando la inmersión en juegos compatibles. Al hacer pruebas realmente la experiencia cambia por completo para bien y se termina es extrañando no tener esta calidad disponible en otros dispositivos.

Al revisar la ficha técnica, el fabricante destaca el micrófono con tecnología Razer Hyperclear que, en palabras generales, ayuda a reducir el sonido ambiente del micrófono y que al ser de “gran banda ancha” la recepción del audio, ayuda a puede transmitir más detalles del color de la voz que la mayoría de los micrófonos inalámbricos en este tipo de dispositivos. En nuestras pruebas el micrófono realmente se escuchaba muy claro y sin un uso específico que lo forzara nos limitamos a decir que hace bien su labor.

La batería es otro aspecto destacado de los Razer Blackshark V2 Pro (2023). En las especificaciones se promete una autonomía de hasta 70 horas y, en nuestras pruebas, nunca tuvimos que preocuparnos por recargar los audífonos y haciendo cuentas, quizá para un que juegue en promedio 3 horas diarias, puede que estos audífonos su carga le dure para un mes y tienen en su configuración inicial que se apague solo luego de un tiempo sin recibir audio. Por lo que esperar a que se descarguen va a tomar mucho tiempo.

Aunque los Razer Blackshark V2 Pro en su modelo de 2023 no son unos auriculares económicos en Colombia, con un precio superior que estimamos esté sobre los $700.000 pesos colombianos, siguen siendo una opción accesible a largo plazo debido a su calidad y prestaciones, sobre todo si se busca unos audífonos de Calidad.

¿Vale la pena comprarlos? Los Razer Blackshark V2 Pro(2023) terminan siendo una interesante alternativa para gamers que buscan jugar competitivo como principal opción y que quizá se acercan al entorno profesional. Su diseño elegante y de bajo perfil, su calidad de audio y versatilidad por la larga duración de la batería, los hace recomendables para aquellos que buscan en unas diademas de esports un dispositivo que sirva para algo más que jugar.