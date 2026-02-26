Razer lanza la webcam Kiyo V2 4K con IA en colores blanco y Quartz

Razer reveló dos nuevas opciones de color para sus webcam de última generación dirigidas a creadores de contenido: la Razer Kiyo V2 y la Razer Kiyo V2 X. Ahora disponibles en los colores Quartz y blanco, se suman al clásico negro, ofreciendo aún más posibilidades para quienes desean montar un setup que refleje su estilo personal.
Razer Kiyo V2 aún más inteligente con AI Face Retouching
Además de las nuevas opciones de color, la Kiyo V2 ahora incorpora AI Face Retouching a través del software Camo Studio, una función que ofrece un acabado instantáneo con calidad de estudio. Desarrollada para mantener una apariencia natural frente a la cámara, la funcionalidad mejora los tonos de piel, reduce el ruido visual y preserva los detalles en tiempo real. Todo ajustable mediante un control deslizable que permite elegir entre un efecto más sutil o más refinado. Para activar la nueva función de IA, solo es necesario actualizar a la versión más reciente de Camo Studio.
Otros recursos destacados son:
- Video en 4K a 30 fps con sensor Sony Starvis, lo que garantiza alta definición y colores fieles a la realidad incluso en entornos con poca iluminación.
- Auto-Framing inteligente y mejora con un solo clic, manteniendo al usuario centrado y la imagen optimizada automáticamente.
- Controles avanzados a través de Razer Synapse, con ajustes al estilo DSLR en un panel unificado e intuitivo.
- High Dynamic Range (HDR) y campo de visión ultra amplio de 93° (FOV), que ofrecen imágenes vibrantes e inmersivas, con opciones de encuadre flexibles que evitan distorsiones.
- Kit visual completo con modo spotlight, desenfoque de fondo, reemplazo de fondo y superposiciones de marca integradas, garantizando un aspecto profesional sin necesidad de software externo. El micrófono integrado asegura un audio claro y listo para transmisiones en cualquier flujo de trabajo.
Con captura en 4K, estética mejorada y herramientas de imagen más inteligentes, la línea actualizada Razer Kiyo V2 ofrece a creadores, ‘streamers’ y profesionales una experiencia frente a la cámara más nítida y versátil, manteniendo la propuesta de video con calidad profesional de manera simple y con control avanzado.
Razer Kiyo V2 X: configuración sencilla y calidad de alto nivel
También disponible en colores Quartz y blanco, la Razer Kiyo V2 X ofrece un rendimiento de video optimizado, con resolución de 1440p hasta 60 fps, equilibrando un mayor nivel de detalle y una fluidez superior en comparación con las webcams estándar. La alta tasa de cuadros mantiene los movimientos más naturales y suaves –ideal para transmisiones en vivo, demostraciones de productos y videollamadas del día a día–, mientras que el enfoque automático rápido y la lente gran angular garantizan imágenes nítidas y al usuario siempre en primer plano, incluso en movimiento.
Con simplicidad ‘plug-and-play’ y herramientas de imagen versátiles, la Razer Kiyo V2 X ofrece una claridad impresionante frente a la cámara sin añadir complejidad al setup. El micrófono integrado brinda un audio confiable y de calidad, convirtiendo al modelo en una opción ideal para ‘streamers’, profesionales y creadores que valoran una estética moderna y limpia con una configuración mínima.