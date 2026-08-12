Tecnología

Razer presenta el mouse Naga V3 Pro con placas laterales intercambiables

Para Pros.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

La conocida marca de dispositivos para gamers reveló el Razer Naga V3 Pro, la más reciente evolución de su icónico mouse para juegos MMO. Diseñado para adaptarse a diferentes géneros y estilos de juego, el modelo cuenta con tres placas laterales magnéticas intercambiables, más opciones de personalización de controles, un rendimiento mejorado y el clásico diseño ergonómico de la línea Naga.

Las placas laterales magnéticas intercambiables permiten alternar entre un diseño de 12 botones para MMOs, uno de seis botones para MOBAs y ‘battle royale’, y uno de dos botones orientado a FPS y al uso diario. Cada placa lateral se acopla en cuestión de segundos, sin necesidad de herramientas. Para ofrecer aún más control, el Naga V3 Pro incorpora dos botones de acceso rápido en los bordes, junto al clic izquierdo, para ajustar el DPI, incluido el botón bloqueable para el dedo anular, que regresa a petición de los jugadores.

- Publicidad -

Los botones laterales ahora cuentan con teclas moldeadas mediante un proceso de doble inyección (double-shot), lo que garantiza la durabilidad de las leyendas de los botones. Los jugadores también pueden guardar hasta cinco perfiles en la memoria integrada, capaces de almacenar diseños, macros y configuraciones de DPI personalizadas, lo que permite llevar su configuración a diferentes equipos y cambiar fácilmente entre configuraciones para distintos juegos.

Desplazamiento con propósito

La tecnología Razer HyperScroll Tilt Wheel de segunda generación ofrece a los jugadores un mayor control sobre la forma de desplazarse con la rueda. El modo Tactile Standard proporciona el desplazamiento táctil y definido de 24 pasos que los usuarios ya conocen. El modo Precision Tactile añade un control aún más preciso, con 48 pasos, ideal para alternar entre habilidades, armas, menús o inventario. El modo Free-Spin permite realizar desplazamientos largos de forma más rápida y fluida, mientras que el modo Smart-Reel cambia automáticamente entre el desplazamiento táctil y libre según la velocidad de desplazamiento, y puede ajustarse mediante el software Razer Synapse.

Con la tecnología Razer HyperSpeed Wireless, el Naga V3 Pro ofrece un rendimiento rápido y estable para partidas competitivas, con una autonomía de hasta 155 horas en modo HyperSpeed Wireless y hasta 280 horas mediante Bluetooth, ideal para sesiones prolongadas, maratones de juego y uso diario. Los jugadores también pueden conectarlo mediante USB-C y continuar jugando mientras el mouse se carga. El Naga V3 Pro es compatible con múltiples opciones de carga, incluido el sistema Razer HyperFlux V2 y el Razer Mouse Dock Pro (ambos se venden por separado).

🖱

Más de Razer

Pikachu & Eevee protagonizan la próxima colección de periféricos Razer y Pokémon
Pikachu & Eevee protagonizan la próxima colección de…
Razer lanza los audífonos Hammerhead V3 X HyperSpeed para Xbox y PlayStation, las dos marcas de videojuegos más polémicas en la actualidad
Razer lanza los audífonos Hammerhead V3 X HyperSpeed…
Razer anuncia la colección Espeon & Umbreon, inspirada en las Eeveeluciones Pokémon del día y la noche
Razer anuncia la colección Espeon &…
La próxima colaboración de periféricos Razer es con el universo de Wuthering Waves
La próxima colaboración de periféricos Razer…
Razer presenta el teclado Huntsman V3 Tenkeyless 8KHZ, perfecto para esports con latencia ultrabaja
Razer presenta el teclado Huntsman V3…
Aunque el mercado está saturado de consolas portátiles Android, Ayaneo quiere fabricar un GBA SP pero no han decidido cómo hacerlo
El Spidey Tracker de Spider-Man: Un nuevo día es real y lo puedes revisar
Pikachu & Eevee protagonizan la próxima colección de periféricos Razer y Pokémon
Razer lanza los audífonos Hammerhead V3 X HyperSpeed para Xbox y PlayStation, las dos marcas de videojuegos más polémicas en la actualidad
Razer anuncia la colección Espeon & Umbreon, inspirada en las Eeveeluciones Pokémon del día y la noche
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Goddess of Victory: Nikke, las arcanas Aigis, Yukiko y Makoto son las invitadas especiales de Persona, detalles de actualización
Siguiente artículo EWC 2026, Paris: fechas, horarios, equipos participantes, resultados y dónde ver el torneo de Rocket League
No hay comentarios

Lo último

Ya jugamos Star Wars Zero Company y estas son nuestras primeras impresiones del XCOM de la Guerra de las Galaxias
Videojuegos
EWC 2026, Paris: fechas, horarios, equipos participantes, resultados y dónde ver el torneo de Rocket League
Esports
Goddess of Victory: Nikke, las arcanas Aigis, Yukiko y Makoto son las invitadas especiales de Persona, detalles de actualización
Videojuegos
La consola Nintendo Switch 2 y control Pro edición aniversario 40 de Zelda, vuelve y juega con diseños dorados
Videojuegos