Razer presenta el mouse Naga V3 Pro con placas laterales intercambiables

La conocida marca de dispositivos para gamers reveló el Razer Naga V3 Pro, la más reciente evolución de su icónico mouse para juegos MMO. Diseñado para adaptarse a diferentes géneros y estilos de juego, el modelo cuenta con tres placas laterales magnéticas intercambiables, más opciones de personalización de controles, un rendimiento mejorado y el clásico diseño ergonómico de la línea Naga.

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Las placas laterales magnéticas intercambiables permiten alternar entre un diseño de 12 botones para MMOs, uno de seis botones para MOBAs y ‘battle royale’, y uno de dos botones orientado a FPS y al uso diario. Cada placa lateral se acopla en cuestión de segundos, sin necesidad de herramientas. Para ofrecer aún más control, el Naga V3 Pro incorpora dos botones de acceso rápido en los bordes, junto al clic izquierdo, para ajustar el DPI, incluido el botón bloqueable para el dedo anular, que regresa a petición de los jugadores.

Los botones laterales ahora cuentan con teclas moldeadas mediante un proceso de doble inyección (double-shot), lo que garantiza la durabilidad de las leyendas de los botones. Los jugadores también pueden guardar hasta cinco perfiles en la memoria integrada, capaces de almacenar diseños, macros y configuraciones de DPI personalizadas, lo que permite llevar su configuración a diferentes equipos y cambiar fácilmente entre configuraciones para distintos juegos.

Desplazamiento con propósito

La tecnología Razer HyperScroll Tilt Wheel de segunda generación ofrece a los jugadores un mayor control sobre la forma de desplazarse con la rueda. El modo Tactile Standard proporciona el desplazamiento táctil y definido de 24 pasos que los usuarios ya conocen. El modo Precision Tactile añade un control aún más preciso, con 48 pasos, ideal para alternar entre habilidades, armas, menús o inventario. El modo Free-Spin permite realizar desplazamientos largos de forma más rápida y fluida, mientras que el modo Smart-Reel cambia automáticamente entre el desplazamiento táctil y libre según la velocidad de desplazamiento, y puede ajustarse mediante el software Razer Synapse.

Con la tecnología Razer HyperSpeed Wireless, el Naga V3 Pro ofrece un rendimiento rápido y estable para partidas competitivas, con una autonomía de hasta 155 horas en modo HyperSpeed Wireless y hasta 280 horas mediante Bluetooth, ideal para sesiones prolongadas, maratones de juego y uso diario. Los jugadores también pueden conectarlo mediante USB-C y continuar jugando mientras el mouse se carga. El Naga V3 Pro es compatible con múltiples opciones de carga, incluido el sistema Razer HyperFlux V2 y el Razer Mouse Dock Pro (ambos se venden por separado).