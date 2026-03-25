Razer presenta el mouse Viper V4 Pro y el mousepad Gigantus V2 Pro

Razer lanzó el Razer Viper V4 Pro y el Razer Gigantus V2 Pro, desarrollados para ofrecer una ventaja competitiva en los títulos más exigentes de la actualidad, representando la evolución más reciente en equipos para eSports. El Viper V4 Pro eleva uno de los mouse más confiables del escenario competitivo, haciéndolo más ligero, rápido y preciso, mientras que el Gigantus V2 Pro reinventa el principal mousepad suave de Razer con cinco niveles distintos de velocidad, permitiendo que cada jugador elija la superficie ideal para su estilo de juego.

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Ambos productos forman una combinación de nivel profesional diseñada para superar las jugadas más rápidas de los juegos actuales, ofreciendo respuestas más ágiles y un control más consistente que cualquier otra combinación disponible. Basado en el dominio del Viper V3 Pro –el mouse número 1 entre jugadores profesionales y aún la principal elección en el escenario competitivo–, el Viper V4 Pro lleva la fórmula ganadora aún más lejos, ofreciendo una puntería más rápida y consistente, y yendo más allá de clics responsivos.

Razer Viper V4 Pro



Lee “Faker” Sang-Hyeok y Nikola “NiKo” Kovač, en el estudio de diseño de Razer.

Desarrollado para los agarres tipo claw y fingertip, el modelo mejora aspectos fundamentales de nivel profesional, como la latencia, el seguimiento y la consistencia de los clics, permitiendo que los jugadores se concentren exclusivamente en el rendimiento.

Con mejoras en la eficiencia energética y en el sensor, el modelo es aproximadamente 2,5 veces más rápido en latencia de movimiento y alcanza hasta 180 horas de batería (a 1,000 Hz), prácticamente el doble en comparación con otros mouse gamer inalámbricos equivalentes.

También incluye herramientas avanzadas como Dynamic Sensitivity, Mouse Rotation, ajustes en incrementos de 1 DPI, Sensitivity Matcher, Asymmetric Cut-Off (26 niveles) y Smart Tracking, facilitando la adaptación entre diferentes setups. Dongle optimizado con conexión estable e indicadores LED. Razer Synapse Web permite ajustes desde el navegador, sin necesidad de instalar software, mientras que los controles onboard permiten cambios rápidos de DPI y polling durante la partida.

Razer Gigantus V2 Pro

El Razer Gigantus V2 Pro representa la evolución más reciente de la línea, con cinco niveles distintos de velocidad y una buena densidad de espuma, permitiendo que cada jugador elija la opción ideal para su estilo. Desarrollado y probado por profesionales como NiKo, Faker y Zellsis, cada variación de velocidad responde a las demandas específicas de diferentes roles dentro del juego.

Cinco perfiles de velocidad con diferentes niveles de fricción:

Max Control : fricción ultra alta para máxima precision

: fricción ultra alta para máxima precision Control : alta fricción para microajustes consistentes

: alta fricción para microajustes consistentes Balance : fricción media para mayor versatilidad

: fricción media para mayor versatilidad Speed : baja fricción para movimientos rápidos

: baja fricción para movimientos rápidos Max Speed: fricción ultra baja para máxima agilidad

Densidad de espuma ajustada para cada estilo de juego. Cada nivel de velocidad se combina con un tipo específico de espuma GlideCore, ofreciendo una sensación personalizada y un control preciso, desde la absorción y precisión del Max Control hasta la respuesta más firme y rápida del Max Speed. Probado en laboratorio para garantizar un seguimiento preciso y consistente en todos los movimientos. Bordes cosidos de bajo perfil, base antideslizante y estructura resistente a deformaciones, ideal para el transporte.