Razer presenta el teclado Huntsman V3 Tenkeyless 8KHZ, perfecto para esports con latencia ultrabaja

Razer anunció el nuevo Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz, un teclado óptico analógico para esports construido sobre la misma base competitiva de la línea Huntsman. Compacto, enfocado y desarrollado con propósito, reúne las principales tecnologías de rendimiento de Razer en un formato tenkeyless, diseñado para ofrecer un desempeño confiable desde el primer uso, ya sea en casa, en torneos o en movimiento.

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La ventaja de la línea Huntsman

En el corazón del Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz se encuentran los Switches Ópticos Analógicos Razer de segunda generación, que registran cada pulsación con precisión mediante sensores de luz integrados en el switch, cubriendo todo el recorrido de activación.

Al eliminar el contacto físico y el retardo por eliminación de rebote, cada tecla se detecta de forma limpia y consistente, garantizando una ejecución estable en sesiones prolongadas y en entradas repetidas. Los switches ópticos analógicos también son inmunes a interferencias magnéticas, asegurando una entrada precisa y confiable en cada pulsación.

El Rapid Trigger y el punto de activación ajustable permiten que el jugador calibre la capacidad de respuesta según su estilo de juego, sin sacrificar precisión ni durabilidad a largo plazo, lo que posibilita reinicios rápidos, movimiento controlado y una ejecución segura en momentos donde el timing es decisivo.

HyperPolling real de 8000 Hz

Durante las competencias, la velocidad se mide en milisegundos. Con el HyperPolling real de 8000 Hz, el Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz reporta las entradas hasta ocho veces más rápido que los teclados gamer convencionales, minimizando el retraso y manteniendo los comandos sincronizados con la acción en pantalla. Esta tasa de polling permite correcciones de movimiento más ágiles y un timing más preciso en los momentos decisivos, ayudando a los jugadores a mantener el control incluso cuando el ritmo de la partida se intensifica.

El Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz pone los controles esenciales al alcance inmediato. El punto de activación, la sensibilidad del Rapid Trigger y el Snap Tap pueden ajustarse directamente en el teclado, con retroalimentación visual a través de la fila numérica, que confirma los cambios. Las configuraciones preferidas se guardan en la memoria integrada, sin necesidad de acceder a software.

Razer Synapse Web amplía este control con una experiencia ligera, vía navegador, accesible desde browsers basados en Chromium y sin necesidad de instalación. Desarrollado para un acceso inmediato en entornos competitivos, permite a los jugadores cargar y guardar perfiles en la memoria onboard donde sea que estén compitiendo. Para una personalización más avanzada, Razer Synapse sigue siendo la plataforma principal para configuraciones detalladas y perfiles específicos por juego.

Sensación consistente en todas las rondas

Los switches lubricados individualmente y la amortiguación interna de espuma ofrecen una pulsación más suave y un perfil acústico más limpio y controlado, manteniendo el ritmo, la precisión y la concentración a lo largo de sesiones prolongadas. La precisión táctil del teclado garantiza que el jugador ejecute en competencia exactamente lo que practicó durante el entrenamiento.

El Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz combina latencia ultrabaja, inputs ópticos analógicos precisos, control en tiempo real y un diseño compacto listo para torneos. Más que un conjunto de especificaciones, es una herramienta competitiva para gamers que exigen lo mejor.