Tecnología

Razer Prio es un control dedicado para dispositivos móviles, compacto y resistente

Razer Prio cuenta con diseño plegable, joysticks capacitivos de alta precisión y conexión USB-C de baja latencia para iPhone y Android.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
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Razer Prio es el más reciente anuncio de controles gamers por parte de la reconocida marca tecnológica, con conexión USB-C, plegable y ultracompacto, desarrollado para dispositivos iPhone y Android. El Prio ofrece un control completo en un formato compacto que cabe en la palma de la mano y en cualquier bolsillo. Como primer control de la nueva línea de dispositivos ultracompactos para gaming móvil de Razer, el Razer Prio ofrece una experiencia de calidad de consola en un formato plegable.

El Prio fue diseñado para ofrecer la máxima portabilidad. Su mecanismo plegable permite sacar el control del bolsillo y abrirlo con un solo movimiento de torsión. Cuando está plegado, el dispositivo tiene aproximadamente el tamaño de una tarjeta de crédito (10,7 cm × 6,7 cm × 2,3 cm) y pesa apenas 101 g. Al abrirlo, se transforma en un control completo compatible con smartphones de hasta 7 pulgadas, incluidos el iPhone 17 Pro Max y el Samsung Galaxy S26 Ultra.

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El Razer Prio reúne joysticks de perfil bajo, un D-pad táctil de cuatro direcciones, botones frontales, bumpers y gatillos en un control compacto que cabe en el bolsillo. Los precisos joysticks capacitivos son el elemento central de este conjunto y representan una novedad en los controles de Razer. Diseñados para reducir el drift, utilizan detección capacitiva sin contacto físico para identificar movimientos en alta resolución. El Razer Prio elimina la necesidad de emparejamiento y de una batería adicional que cargar. El control se conecta directamente al smartphone mediante el puerto USB-C.

El control es compatible con iPhone (iOS 18) y Android (Android 14 o posterior) para juegos locales y streaming mediante Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play y Razer PC Remote Play, utilizando las aplicaciones Razer Cortex Mobile y Razer Cortex para PC.

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PorCesar Nuñez
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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