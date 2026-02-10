Tecnología

Estas son las razones por las que Discord pedirá ID o reconocimiento facial desde marzo, ¿por qué los usuarios se oponen?

La semilla de la discordia.

Por Julian Ramirez
Si son usuarios de la aplicación de comunicación Discord seguramente ya se enteraron que a partir del mes de marzo van a pedir que todos registremos nuestra identificación o usemos reconocimiento facial si no queremos que restrinjan el acceso a ciertas funciones de la plataforma. Vamos a explicarles qué es lo que va a pasar y por qué tomaron esta medida tan impopular.

A menos que cambien de opinión debido a las críticas desatadas, estas medidas entrarán en efecto para todos los usuarios a nivel mundial a comienzos de marzo de 2026 y todos los usuarios que no registren una identificación para demostrar que son mayores de edad o que el reconocimiento facial reconozca como tales, verán su cuenta convertida en una «cuenta para adolescente» por defecto. Esto significa que tendremos las siguientes restricciones.

  • No podremos ver contenido etiquetado como sensitivo
  • No podremos acceder a canales ni servidores etiquetados como «para adultos»
  • Los mensajes directos de personas no-amigos serán redirigidos a otra carpeta
  • Recibiremos advertencias con las solicitudes de amistad
  • No podremos hablar en ‘escenarios’ en los servidores.

De acuerdo al comunicado oficial de Discord, las razones por las que están haciendo esto es para «ofrecer una experiencia más segura e inclusiva para usuarios adolescentes mayores de 13 años». Parece una idea noble, pero los usuarios la están criticando fuertemente por varias razones. La más importante es que parece ser un sometimiento a la censura que muchos gobiernos, especialmente de ultraderecha, quieren implementar para bloquear el acceso de los jóvenes a grupos de apoyo LGBTI y comunidades críticas del establecimiento.

Esta noticia llega en el marco de las negociaciones de Discord para volverse una empresa pública, lo que significa que venderá acciones en la bolsa. Esto también ha hecho que muchos la acusen de implementar estas medidas solamente para «mostrar una cara más amable y segura» a potenciales accionistas. Otros creen incluso que se trata de una estrategia para que el costo de las acciones baje y luego se cancelarán los cambios para que estas suban y beneficien a los primeros inversionistas. Esto es, por supuesto, una táctica ilegal pero no hay pruebas de que esto sea lo que esté pasando.

Otras preocupaciones de los usuarios respecto al requerimiento de identificación (ID) o reconocimiento facial por parte de Discord tienen que ver con el tema de la privacidad y seguridad de esa información. Aunque Discord asegura que la información de identidad que reciba va a ser eliminada inmediatamente tras su confirmación y que no almacenará las imágenes de reconocimiento de los usuarios, hay razones para tener precaución. Discord ya fue víctima de una filtración en octubre de 2025 y entre los datos que se robaron habían datos de identificación de los usuarios.

Muchos usuarios están haciendo campaña para cerrar sus cuentas de Discord o cancelar sus suscripciones a Nitro si estas medidas en verdad llegan a ser implementadas. Vamos a ver si esta amenaza es suficiente para que la empresa deshaga su desición.

Primeras noticias de la expansión de Monster Hunter Wilds y novedades de la actualización de febrero de 2026
