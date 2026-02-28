Tecnología

Super Pocket Rare Edition es la próxima consola portátil de Evercade que incluye hasta Banjo-Kazooie

Banjo para llevar nunca sobra.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Hemos visto anteriormente consolas portátiles de la línea Super Pocket de Evercade enfocadas en Capcom, Neo Geo, Data East o Technos. Ahora Evercade anuncia una edición especial Super Pocket Rare Edition que incluye varios juegos clásicos de la británica Rare, entre ellos Banjo-Kazooie de N64 y Conker’s Pocket Tales de Game Boy Color. El dispositivo también es compatible con cartuchos Evercade, lo que significa que podrás disfrutar de muchos más juegos además de los 14 preinstalados. La consola tiene un precio de 49,99 £, 59,99 € o $69,99 USD y ya puedes reservarlo.

«Presentamos la Super Pocket Rare Edition, una nueva consola portátil que rinde homenaje a algunos de los fantásticos juegos de la editorial británica. Esta consola compacta con licencia oficial viene precargada con 14 títulos clásicos de Rare, incluyendo el clásico de 64-bit, Banjo-Kazooie, optimizado para Super Pocket, ¡y grandes franquicias como Battletoads! Disponible en junio del 2026″, señala HyperMegaTech!

Super Pocket Rare Evercade

Juegos incluidos en Super Pocket Rare Edition

Super Pocket Rare Evercade
  • Banjo-Kazooie (Nintendo 64)
  • Conker’s Pocket Tales (Game Boy Color)
  • Battletoads in Battlemaniacs (SNES)
  • Battletoads (NES)
  • Cobra Triangle (NES)
  • R.C. Pro-Am II (NES)
  • Slalom (NES)
  • Snake Rattle ‘n’ Roll (NES)
  • Solar Jetman: Hunt for the Golden Warpship (NES)
  • Atic Atac (ordenador doméstico)
  • Jetpac (ordenador doméstico)
  • Lunar Jetman (ordenador doméstico)
  • Knight Lore (ordenador doméstico)
  • Gunfright (ordenador doméstico)
💪

Más de:
Banjo-Kazooie Battletoads
No hay comentarios

