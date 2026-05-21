SuperStation One, un PlayStation 1 basado en FPGA, tiene ahora Memory Card con un pequeño aire de PocketStation

El mundo de la emulación de ‘hardware’ basada en FPGA pasa por Analogue y ModRetro con Game Boy/Color/Advance, Analogue 3D y M64. A estos se suma SuperStation One, que usa la plataforma de código abierto de MiSTer basada en FPGA, de la primera consola PlayStation de Sony con 32-bit de poder. Se consigue en tres colores a $210 USD cada una a través de Retro Remake.

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Aunque es compatible con una amplia gama de núcleos FPGA para consolas caseras, portátiles, computadores personales y máquinas recreativas, SuperStation One se centra principalmente en PS1. Cuenta con dos puertos para controles que aceptan los originales de PlayStation, tarjetas de memoria o Memory Card de PS1 e incluso es compatible con la pistola de luz GunCon.

El fabricante Taki Udon presentó el último prototipo de la tarjeta de memoria para SuperStation One, una Memory Card diseñada específicamente para funcionar con el sistema FPGA. En comparación con la versión presentada el año pasado, este nuevo modelo incorpora un pad direccional, similar a la VMU de Sega Dreamcast. Conserva la pantalla y es posible que estas tarjetas también funcionen con las consolas PS1 originales, como ocurría con las exclusivas japonesas PocketStation de Sony.

Prototipo original de Retro Remake de la Memory Card de SuperStation One.

Taki Udon ya había declarado que estas tarjetas costarían alrededor de 10 dólares estadounidenses, pero falta ver si el precio se mantiene.

¿Qué es emulación FPGA?

Este término tan popularizado hace referencia a ‘Field-programmable gate arrays’ (FPGA) o matrices de puertas programables. Pueden utilizarse como plataformas de emulación para crear prototipos y probar diseños de ‘hardware’. La emulación basada en FPGA permite a los diseñadores replicar rápidamente sus diseños y probarlos en un entorno realista. Es un tipo de microchip que puede reconfigurarse una vez fabricado, de ahí lo de «programable sobre el terreno».

Dicha tecnología ha encontrado uso como alternativa a la emulación de ‘software’, ya que puede reimplementar el ‘hardware’ sin tener que hacer uso exclusivo de un sistema dedicado. Consolas modernas como las de Analogue y ModRetro lo utilizan, convirtiéndose así en una emulación acertada sobre un «hardware maleable».