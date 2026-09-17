Tartarus V2 Pro es el teclado gamer analógico de Razer para un control total

Razer Tartarus V2 Pro es la más reciente evolución de su línea de teclados gamer Tartarus. Diseñado para mejorar la precisión y la velocidad que los jugadores esperan de la línea Tartarus, el producto incorpora por primera vez tecnología de switches de gama alta de Razer y el verdadero HyperPolling de 8000 Hz, además de un reposamuñecas diseñado para acompañar los movimientos del jugador.
Equipado con 31 controles programables, un thumbstick de tamaño completo con tecnología anti-drift y un reposamuñecas ergonómico totalmente ajustable, el Tartarus V2 Pro está diseñado para ofrecer a los jugadores competitivos de MMO y FPS una personalización prácticamente infinita, sin sacrificar la comodidad durante largas sesiones.
En el centro del Tartarus V2 Pro se encuentra el Razer Analog Optical Switch Gen-2, la tecnología de switches de gama alta de Razer, ahora incorporada al Tartarus V2 Pro. Ofrece un rango de accionamiento totalmente ajustable de 0,1 a 4,0 mm y una sensibilidad de Rapid Trigger de hasta 0,1 mm para entradas repetidas ultrarrápidas. Cada switch está lubricado individualmente y alojado en una capa de espuma de alta densidad, con una vida útil de 100 millones de pulsaciones, además de estar ajustado para ofrecer un sonido limpio y satisfactorio, manteniendo a los jugadores en su estado de concentración.
El Tartarus V2 Pro ofrece hasta 8000 Hz de HyperPolling, una tasa de sondeo ocho veces más rápida que el estándar de la industria, respaldada por el conjunto Advanced Input Control de Razer, que incluye Razer Snap Tap, Razer Snap Flex y Dynamic Keystroke, para una ejecución más rápida y precisa bajo presión.
Los jugadores pueden configurar hasta 24 perfiles de teclas en 3 perfiles integrados a través de Razer Synapse para diferentes juegos y géneros, además de realizar ajustes de accionamiento o Rapid Trigger directamente en el dispositivo mediante un conjunto de LED integrado, sin necesidad de utilizar software. Las keycaps de PBT doubleshot texturizadas completan la construcción, proporcionando durabilidad y una sensación táctil de larga duración.
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