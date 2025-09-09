Todos los anuncios de Apple en el evento de iPhone 17 y el nuevo iPhone Air

Una vez más y como cada año, el gigante de Cupertino presentó su nueva línea de productos para el siguiente periodo comercial en un evento denominado ‘Awe Dropping’. En este se presentaron los nuevos iPhone 17 y Pro, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3 y las nuevas fundas TechWoven.

iPhone 17 y iPhone 17 Pro

Para la nueva línea de iPhone 17 se incluye la nueva pantalla Super Retina XDR, que no solo incorpora Ceramic Shield 2 para una mayor protección, sino que también es compatible con ProMotion con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Se ha confirmado que Destiny Rising, el juego gratuito de NetEase, es uno de los primeros juegos de iOS en utilizar la tecnología de 120 Hz.

Por otro lado está la tecnología de refrigeración por cámara de vapor, que también se incluyó en Xbox One X. Esta tecnología de refrigeración está diseñada para «mejorar la disipación del calor y el rendimiento» gracias al agua desionizada sellada en el interior de la cámara. Aquella está «soldada con láser al chasis de aluminio para disipar el calor del potente A19 Pro, lo que le permite operar a niveles de rendimiento aún mayores», según el anuncio oficial.

Otras características relevantes para videojuegos que se encuentran en los nuevos iPhone incluyen el chip A19 Pro, que incorpora una arquitectura de CPU y GPU de 6 núcleos que «ofrecerá hasta un 40 % más de rendimiento sostenido que la generación anterior», de acuerdo con Apple. El nuevo chip de red inalámbrica N1, por su parte, será compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread para títulos multijugador en línea.

El lanzamiento del iPhone 17 en todas sus versiones está previsto para el 19 de septiembre, y las reservas comenzarán una semana antes, el 12 de septiembre.

iPhone 17 Pro está disponible en azul profundo, plateado y naranja cósmico a partir de los $1,099 USD.

Por su parte, iPhone 17 está disponible en lavanda, azul niebla, negro, blanco y verde salvia, por un precio inicial de $799 USD.

iPhone Air

El nuevo iPhone Air, el iPhone más delgado y de mayor eficiencia energética de la compañía hasta la fecha, mide 5,6 milímetros y está cubierto por la parte frontal y trasera con el protector Ceramic Shield. También cuenta con la nueva función ‘plateau’, que incluye cámaras frontal y trasera, un altavoz y otras funciones.

iPhone Air está disponible en negro espacial, blanco nube, dorado claro y azul cielo, su precio inicial es de $999 USD.

Apple asegura que las nuevas fundas TechWoven cuentan con hilos de múltiples colores tejidos para crear «una apariencia sofisticada, mientras que el revestimiento protector proporciona resistencia a rayones y manchas».

Apple Watch Ultra 3

Posee la pantalla más grande de cualquier Apple Watch, siempre está activa pero esto no afecta la duración de la batería. Tiene conectividad satelital y puede alcanzar hasta 42 horas de carga. El Apple Watch Ultra 3 tiene un precio inicial de $799 USD.

Apple Watch SE 3

Cuenta con una pantalla siempre activa, batería de 18 horas de duración y conectividad 5G. Se carga el doble de rápido que su predecesor. El Apple Watch SE 3 tiene un precio inicial de $249 USD.

Apple Watch Series 11

Es el doble de resistente a arañazos que su predecesor y contará con el diseño de software ‘Liquid Glass’, que se presentará en junio. Además, cuenta con una batería de 24 horas de duración. El Apple Watch Series 11 tiene un precio inicial de $399 USD.

AirPods Pro 3

Los AirPods Pro 3 cuentan con la mejor cancelación activa de ruido de todos los auriculares inalámbricos intraaurales, además de ‘Live Translation’ con tecnología Apple Intelligence. Cuentan con resistencia mejorada al sudor y al agua para entrenamientos, e incluyen un nuevo sensor de frecuencia cardíaca. Los AirPods Pro 3 tienen un precio inicial de $249 USD.