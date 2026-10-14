Tecnología

Tres nuevos headsets de Pokémon se unen a la colección de Razer

Pokéscuchas.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

La marca Razer anunció el lanzamiento de headsets para gamers con licencia oficial y diseños inspirados en Lucario, Charizard y Sylveon, desarrollados en colaboración con The Pokémon Company International. Estos audífonos de diadema están compuestos por las líneas:

  • Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Edición Lucario
  • Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Edición Charizard
  • Razer Kraken V4 X – Edición Sylveon

Dichos lanzamientos forman parte de las celebraciones por el 30.º aniversario de Pokémon, que se llevan a cabo durante todo el año. La colección incorpora a tres de los Pokémon favoritos de los fans a la línea de audio gamer de Razer, con headsets inspirados en estos personajes y diseñados para ofrecer experiencias de juego inmersivas.

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Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Edición Charizard

Inspirado en el legendario Pokémon de tipo fuego, este headset inalámbrico para eSports combina los drivers Razer TriForce Gen-2 de 50 mm con la tecnología HyperSpeed Wireless para ofrecer audio de nivel competitivo.

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Edición Lucario

Inspirado en la serenidad y la intensidad de Lucario, este headset inalámbrico para eSports combina los drivers Razer TriForce Gen-2 de 50 mm con la tecnología HyperSpeed Wireless, ofreciendo un rendimiento rápido y de baja latencia, ideal para los juegos competitivos.

Razer Kraken V4 X – Edición Sylveon

Este headset gamer con cable, en suaves tonos rosa y azul, está equipado con drivers Razer TriForce de 40 mm, un micrófono cardioide retráctil HyperClear y tecnología de iluminación Razer Chroma RGB.

En conjunto, las ediciones Lucario, Charizard y Sylveon incorporan tres personalidades distintas del universo Pokémon a la línea de audio gamer de Razer, ofreciendo a los fans headsets que combinan no solo con su estilo de juego, sino también con los personajes queridos que representan su identidad como jugadores.

Estos tres headsets Razer de Pokémon estarán disponibles en Latinoamérica en enero del 2027.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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