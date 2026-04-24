Tecnología

¿TurboQuant de Google es la solución a una mayor crisis de memoria?

TurboQuant no es lo que muchos pintaban y lejos de ser la solución podría suponer un problema mayor para la actual crisis que afecta el mercado.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

El lanzamiento de TurboQuant por parte de Google, el pasado 24 de marzo, fue recibido inicialmente como el salvavidas definitivo ante la crisis de escasez de memoria en la industria tecnológica o RAMageddon como ha sido bautizada por los usuarios. Al presentarse como un algoritmo capaz de comprimir drásticamente el KV Cache, las expectativas de una reducción en los costos y la demanda de hardware se dispararon. Sin embargo, el panorama actual de la industria podría estar recibiendo el efecto contrario. Es decir, un aumento sin precedentes en el consumo de recursos.

Más que una solución, TurboQuant es un nuevo elefante en la habitación

TurboQuant de Google es la solución a una mayor crisis de memoria
¿Por qué TurboQuant no es la solución a la crisis de escasez de memoria en la industria tecnológica?

La tecnología TurboQuant permite ahorrar hasta seis veces los requisitos de memoria para las cargas de trabajo de inteligencia artificial. Gracias a este anuncio, inicialmente se provocó una caída temporal en los precios y el aumentó el pánico entre algunos vendedores de módulos DRAM. Sin embargo, la realidad del mercado días después mostró una estabilidad persistente y una demanda al alza. El CFO de SK Hynix, Kim Woo-hyun, ha sepultado la narrativa de que el software de optimización aliviará el mercado, argumentando que estas mejoras solo aceleran el consumo.

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Según los líderes del sector, la optimización de software y hardware no reduce el uso total, sino que evoluciona para maximizar la cantidad de contexto procesado por unidad de memoria. Al mejorar la rentabilidad de los servicios de IA, se crea un ciclo donde el mercado se expande, exigiendo a su vez más hardware para soportar aplicaciones más complejas. En la actual «Era de la IA Agéntica» o autónoma, las CPUs están ganando terreno junto a las GPUs. Así que, la necesidad de memoria se acelera. Lejos de detenerse, la demanda sigue escalando impulsada por la misma eficiencia que TurboQuant prometía que solucionaría.

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Vía: Wccftech

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