Una consola portátil modular que también puede ser control, así es la Gamemt E5 ModX

Si bien Anbernic le estaría apostando a una consola portátil rotativa cuadrada, otros fabricantes entran al saturado terreno de las consolas portátiles basadas en Android, alterando el ‘factor de forma’ para llamar la atención. La Gamemt E5 ModX es una de esas que le apuesta al elemento diferencial de ‘hardware’, mostrando una de las consolas portátiles menos convencionales. El punto clave de la Gamemt E5 ModX es su diseño modular. Sin embargo, la cuenta en Twitter de Royibeila compartió unas imágenes más precisas del sistema.

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Es una combinación multifuncional que puede usarse como control, consola portátil horizontal y consola portátil vertical. Como se puede apreciar en las imágenes prototipo, la pantalla se puede extraer por completo, dejando solo un control que podría conectarse a otros dispositivos mediante Bluetooth.

SoC (sistema en chip) MediaTek P60 RAM 3 GB Almacenamiento 32 GB Pantalla Resolución 1024 x 768 Funciones adicionales Diseño Control extraíble

El chip P60 de la Gamemt E5 ModX permite emulación de PSP, Dreamcast y N64. Por el momento, se desconocen muchos más detalles, pero la pantalla albergaría el procesador de la consola portátil, mientras que el resto de los controles estarán integrados.

Resulta interesante ver las imágenes renderizadas de esta consola, e incluso se han compartido algunas fotos de una unidad de desarrollo. En ellas se ve la pantalla instalada, el adaptador del controlador MagSafe y un iPhone conectado al adaptador MagSafe. Sin embargo, debemos esperar más tiempo para un anuncio oficial de la Gamemt E5 ModX y por supuesto, una fecha de lanzamiento con precio incluido.