Valve anuncia nueva generación de Steam Machine, Steam Controller y Steam Frame

Valve continúa con su objetivo de consolidar un ecosistema de ‘hardware’ compatible con la plataforma Steam, después de la acogida del PC portable Steam Deck. Hace varios años intentó impulsar las Steam Machines, básicamente PC con forma de consolas, pero estas no tuvieron ni el desempeño ni la fama adecuada para sobresalir. La compañía busca cambiar su historia con una nueva generación de Steam Machine, Steam Controller y el dispositivo individual VR, Steam Frame.

«Desde Steam Frame hasta Steam Controller y Steam Machine, nuestro equipo de diseño industrial es bastante pequeño, y nos aseguramos de que cada dispositivo se sintiera como una familia, cuidando hasta el más mínimo detalle», señala Clement Gallois, diseñador de Valve. «La sensación al tacto, los botones, su respuesta… todo encaja a la perfección y funciona de forma integrada».

Steam Machine

Steam Machine es la evolución natural de Steam Deck. Aquel sistema demostró la eficacia de SteamOS para juegos de PC, así que Steam Machine ofrece una experiencia similar, pero más potente y especialmente menos portátil. Su diseño permite integrarla fácilmente en cualquier estantería estándar. Es un cubo negro (¿GameCube?), más pequeño de lo que parece en las imágenes, que alberga una CPU AMD de seis núcleos y una GPU Radeon dedicada.

Utiliza una combinación compacta de un único ventilador de 120 mm y un disipador de calor de gran tamaño. En la parte frontal y trasera hay una selección limitada de puertos, incluyendo USB Tipo-C, HDMI 2.0 y DisplayPort, además de una ranura para tarjeta microSD que permite transferir juegos rápidamente entre Steam Machine, Deck y Frame.

Según Valve, la CPU de seis núcleos y la GPU de 28 unidades de cómputo ofrecen un rendimiento aproximadamente seis veces superior al de un Steam Deck. La GPU es semicustomizada, lo que significa que no tiene un equivalente exacto en la gama actual de AMD, pero es comparable a una RX 7400 en cuanto a núcleos de sombreado, o a una RX 7600M tanto en núcleos de sombreado como en velocidad de reloj.

Especificaciones de Steam Machine

CPU: AMD Zen 4 (6 núcleos)

RAM: 16 GB

GPU: AMD RDNA 3 semicustomizada (28 CU)

VRAM: 8 GB

Almacenamiento: 512 GB o 2 TB

Sistema operativo: SteamOS

Fecha de lanzamiento: 2026

Precio: por confirmar

Steam Controller

Steam Controller está diseñado para reemplazar el ratón cuando juegas cómodamente en el sofá o silla. Este es el segundo intento de Valve con un Steam Controller. El primero no tuvo mucho éxito, pero la compañía ha aprendido de sus errores. El Steam Controller cuenta con dos ‘sticks’. Uno más que la versión anterior, lo que significa que es un mando estándar como cualquier otro. Estos joysticks utilizan la tecnología de magnetorresistencia de túnel (TMR) –que reduce el ‘drift’–, aplicada a otros controles.

Hay dos paneles táctiles debajo de cada joystick. Están ligeramente inclinados para un diseño más ergonómico, pero por lo demás son muy similares a los del Steam Deck. Incluye controles giroscópicos. Mediante sensores que detectan cuándo sujetas el mando, estos controles te permiten moverlo para controlar el cursor del ratón.

El mando de Steam es compatible con Bluetooth y una conexión dedicada de 2,4 GHz. Esta última se proporciona mediante un adaptador incluido en la caja, capaz de conectar hasta cuatro mandos simultáneamente y que ofrece una conexión de baja latencia. Este adaptador también sirve como cargador para el mando, aunque si prefieres una conexión por cable, puedes conectarlo mediante el puerto USB-C de la parte trasera.

Especificaciones de Steam Controller

Dos joysticks TMR

Conectividad: 2.4 GHz (módem incluido), Bluetooth, cable

Batería: Más de 35 horas

Funciones adicionales: 2 paneles táctiles, control giroscópico

Fecha de lanzamiento: 2026

Precio: por confirmar

Steam Frame

Steam Frame es un nuevo visor de realidad virtual o VR de Valve. Es inalámbrico y ya no requiere un PC para juegos. Esto se debe a su procesador Snapdragon 8 Gen 3 integrado y al sistema operativo SteamOS de Valve. Aunque también se puede conectar a un PC para juegos mediante un adaptador USB de 6 GHz para disfrutar de una experiencia de realidad virtual de alta fidelidad.

Steam Frame ofrece mayor nitidez y un diseño más compacto que el Valve Index. Es bastante delgado y ligero para los estándares actuales de la realidad virtual, sobresaliendo apenas unos centímetros del rostro y pesando solo 435 gramos. Es significativamente más ligero que su predecesor. No se llama Valve Index 2 porque ya no es solo un accesorio para PC y se ha eliminado el engorroso proceso de configuración.

Valve ha optado exclusivamente por el seguimiento de adentro hacia afuera. Cuatro cámaras en el exterior del Steam Frame rastrean el entorno y pueden seguirte incluso en la oscuridad. También ofrece seguimiento ocular y tiene una construcción modular: la correa que contiene la batería, el sistema de altavoces y la ranura para tarjeta microSD se desconecta del módulo central que contiene el procesador, lentes y demás componentes.

También hay una ranura de expansión en la parte frontal del visor para futuras modificaciones o actualizaciones. Diseñado para juegos de realidad virtual y no virtual, el Steam Frame cuenta con nuevos mandos que son básicamente un gamepad estándar dividido por la mitad. Son capacitivos, lo que permite cierto grado de detección táctil, funcionan con una pila AA en cada mando.

Especificaciones de Steam Frame

Óptica: lentes pancake personalizados

Resolución: 2160 x 2160

Seguimiento: de adentro hacia afuera (inside-out)

Campo de visión: Hasta 110 grados

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650)

RAM: 16 GB

Almacenamiento: 256 GB / 1 TB

Control: dos mandos Steam Frame

Sistema operativo: SteamOS

Peso: 435 gramos

Fecha de lanzamiento: 2026

Precio: por confirmar

Los tres nuevos productos de Valve estarán disponibles en las mismas regiones que el Steam Deck en su lanzamiento, incluyendo todos los países que actualmente cubre el distribuidor oficial de Valve, Komodo. Esto significa que, una vez disponibles a principios del 2026, deberían estar disponibles en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong.