Tecnología

Wolverine V4 Pro en Xbox, el control definitivo de Razer para jugadores competitivos

Un control de Razer con precisión resistente al 'drift' y amplias opciones de personalización de 'hardware' y 'software'.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

No se trata de Marvel’s Wolverine para consolas Xbox Series X/S. Razer presentó la nueva línea Wolverine V4, que incluye el control inalámbrico Razer Wolverine V4 Pro y el Razer Wolverine V4 Tournament Edition, este último con cable. La nueva generación de controles para eSports fue desarrollada oficialmente para Xbox y PC. El Wolverine V4 Pro cuenta con sensores capacitivos de alta resolución en los ‘sticks’ analógicos, la próxima evolución de la tecnología de sensores sin contacto, además de cuatro nuevos botones traseros magnéticos y removibles, una placa frontal removible y una tasa de ‘polling’ de hasta 8,000 Hz. El conjunto les da a los jugadores competitivos la ventaja necesaria en juegos de FPS, simuladores de carreras y más.

Para los jugadores que utilizan diferentes plataformas, la línea Wolverine V4 ofrece conectividad rápida y confiable en las consolas Xbox Series X/S, con una tasa de ‘polling’ de hasta 250 Hz. En PC, el rendimiento con conexión por cable o inalámbrica permite registrar la posición hasta 32 veces más rápido que los controles convencionales y hasta ocho veces más rápido que los controles de eSports de gama de entrada. El resultado es una puntería más precisa y movimientos más consistentes.

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Un nuevo sistema magnético permite que el Razer Wolverine V4 Pro cambie sus cuatro botones traseros removibles y sus dos bumpers para agarre tipo garra en cuestión de segundos. Así, los jugadores pueden recargar, usar equipo, deslizarse y realizar otras acciones sin quitar los pulgares de los ‘sticks’ analógicos. Los jugadores pueden combinar libremente uno, dos, tres o cuatro botones traseros para crear prácticamente infinitas configuraciones y armar el setup ideal para cada juego.

Los botones frontales reforzados de PBT con mecanismo mecha-táctil ofrecen una respuesta rápida y precisa, mientras que el D-pad flotante de ocho direcciones proporciona un movimiento suave y un accionamiento veloz, tanto para comandos direccionales precisos como para movimientos diagonales rápidos. El conjunto fue diseñado para soportar largas sesiones de juego competitivo. Para quienes también quieren combinar el diseño del control con su propio estilo de juego, el Wolverine V4 Pro cuenta con una placa frontal magnética que puede personalizarse, reemplazarse por otros diseños o retirarse por completo, sin necesidad de herramientas.

El Razer Wolverine V4 Pro estará disponible en diciembre del 2026.

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PorCesar Nuñez
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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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