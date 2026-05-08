ZX Spectrum y Commodore 64 se convierten en unas convenientes consolas portátiles con juegos preinstalados, así son y dónde reservarlas

Las computadoras domésticas ZX Spectrum de Sinclair Research y Commodore 64 de CBM, tan populares en los ochenta, regresan ahora por parte de Evercade como consolas portátiles para recuperar su gloria pasada. Ambas consolas vienen con 25 juegos preinstalados y presentan elementos de diseño inspirados en los sistemas originales. Además, incluyen una ranura para tarjeta microSD, lo que permite instalar juegos propios. Desde ya es posible reservarlas y se espera que los envíos comiencen el 15 de octubre.

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The Spectrum portátil

Diseño sencillo en negro, cuatro botones de función configurables, conector para audífonos, altavoces estéreo y una pantalla IPS de 4,3 pulgadas. Esta consola portátil ofrece todo lo necesario para revivir los clásicos de ZX Spectrum. Incluso incluye un puerto USB-A para conectar un teclado, y su interfaz de usuario personalizada permite guardar y cargar partidas rápidamente. La duración de la batería es de tres horas con una carga completa, pudiendo cargarla rápidamente con el cable USB-C incluido.

Precio: $130 dólares estadounidenses

Juegos preinstalados

Head Over Heels Manic Miner Skool Daze Tiny Dungeons Archon The Great Escape Bounder Switchblade Nightmare Rally M.O.V.I.E. Avenger: The Way of the Tiger II Bugaboo the Flea Devwill Too ZX Hammerfist Hammer Knight Penguin Attack S1NCLA1R C1TY Shovel Adventure Snake Escape Sorcerer Kid Adventure Splat! Tourmaline Where Time Stood Still Zynaps Starquake

The C64 portátil (Commodore 64)

Encontrarás las mismas especificaciones de ‘hardware’ en el C64 portátil que en el Spectrum portátil, incluyendo cuatro botones reasignables, un diseño tipo ‘clamshell’, una ranura para tarjeta microSD y un puerto USB-A para un teclado externo. Sin embargo, la combinación de colores es muy diferente, con un tono beige que recuerda a la computadora doméstica original de 1982.

Precio: $130 dólares estadounidenses

Juegos preinstalados

A Pig Quest Sam’s Journey Nebulus Boulder Dash Speedball 2: Brutal Deluxe Paradroid Hunter’s Moon Remastered Knight ‘n’ Grail Aztec Challenge Krakout Druid Encounter! Galencia Ice Guys It’s Magic 2 Lee Metal Warrior Ultra Millie & Molly Planet Golf Shadow Switcher Spherical Squish ‘Em Steel Ranger X-Out Yeti Mountain

Otras consolas portátiles de Evercade incluyen la línea Super Pocket, entre las que sobresale una Rare Edition con Banjo-Kazooie incluido y una consola Evercade Nexus con cartucho que le suma Banjo-Tooie.