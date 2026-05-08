Tecnología

ZX Spectrum y Commodore 64 se convierten en unas convenientes consolas portátiles con juegos preinstalados, así son y dónde reservarlas

De computadoras domésticas a tus bolsillos.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Las computadoras domésticas ZX Spectrum de Sinclair Research y Commodore 64 de CBM, tan populares en los ochenta, regresan ahora por parte de Evercade como consolas portátiles para recuperar su gloria pasada. Ambas consolas vienen con 25 juegos preinstalados y presentan elementos de diseño inspirados en los sistemas originales. Además, incluyen una ranura para tarjeta microSD, lo que permite instalar juegos propios. Desde ya es posible reservarlas y se espera que los envíos comiencen el 15 de octubre.

The Spectrum portátil

Spectrum Commodore 64 portátiles

Diseño sencillo en negro, cuatro botones de función configurables, conector para audífonos, altavoces estéreo y una pantalla IPS de 4,3 pulgadas. Esta consola portátil ofrece todo lo necesario para revivir los clásicos de ZX Spectrum. Incluso incluye un puerto USB-A para conectar un teclado, y su interfaz de usuario personalizada permite guardar y cargar partidas rápidamente. La duración de la batería es de tres horas con una carga completa, pudiendo cargarla rápidamente con el cable USB-C incluido.

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Spectrum Commodore 64 portátiles

Precio: $130 dólares estadounidenses

Juegos preinstalados

  1. Head Over Heels
  2. Manic Miner
  3. Skool Daze
  4. Tiny Dungeons
  5. Archon
  6. The Great Escape
  7. Bounder
  8. Switchblade
  9. Nightmare Rally
  10. M.O.V.I.E.
  11. Avenger: The Way of the Tiger II
  12. Bugaboo the Flea
  13. Devwill Too ZX
  14. Hammerfist
  15. Hammer Knight
  16. Penguin Attack
  17. S1NCLA1R C1TY
  18. Shovel Adventure
  19. Snake Escape
  20. Sorcerer Kid Adventure
  21. Splat!
  22. Tourmaline
  23. Where Time Stood Still
  24. Zynaps
  25. Starquake
Spectrum Commodore 64 portátiles

The C64 portátil (Commodore 64)

Spectrum Commodore 64 portátiles

Encontrarás las mismas especificaciones de ‘hardware’ en el C64 portátil que en el Spectrum portátil, incluyendo cuatro botones reasignables, un diseño tipo ‘clamshell’, una ranura para tarjeta microSD y un puerto USB-A para un teclado externo. Sin embargo, la combinación de colores es muy diferente, con un tono beige que recuerda a la computadora doméstica original de 1982.

Spectrum Commodore 64 portátiles

Precio: $130 dólares estadounidenses

Juegos preinstalados

  1. A Pig Quest
  2. Sam’s Journey
  3. Nebulus
  4. Boulder Dash
  5. Speedball 2: Brutal Deluxe
  6. Paradroid
  7. Hunter’s Moon Remastered
  8. Knight ‘n’ Grail
  9. Aztec Challenge
  10. Krakout
  11. Druid
  12. Encounter!
  13. Galencia
  14. Ice Guys
  15. It’s Magic 2
  16. Lee
  17. Metal Warrior Ultra
  18. Millie & Molly
  19. Planet Golf
  20. Shadow Switcher
  21. Spherical
  22. Squish ‘Em
  23. Steel Ranger
  24. X-Out
  25. Yeti Mountain
Spectrum Commodore 64 portátiles

Otras consolas portátiles de Evercade incluyen la línea Super Pocket, entre las que sobresale una Rare Edition con Banjo-Kazooie incluido y una consola Evercade Nexus con cartucho que le suma Banjo-Tooie.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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