Dragon Quest: Tu historia – Reseña

Desde su anuncio, Dragon Quest: Tu historia contaba con un gran problema. Aunque todas las entregas de la franquicia JRPG requieren la inversión de decenas de horas, Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride (1992) —juego en el que está basada la película— supone un caso particular. Al fin y al cabo, su trama comprende décadas: desde el nacimiento del protagonista hasta que este forma su propia familia. Tal extensión dificulta que la quinta entrega sea adaptada a un formato tan compacto como lo es una cinta animada. Para hacer justicia a la historia de Dragon Quest V, por lo menos se requerirían dos cintas que rocen las dos horas.

Desafortunadamente, Dragon Quest: Tu historia solo cuenta con un poco más de hora y media para contar tan inmensa trama. A nadie debería soprender que la película tenga un terrible ritmo y un desarrollo de personajes casi nulo. La cinta introduce de forma súbita a personajes como Henry, Bianca y Flora y espera que el espectador los trate como si los hubiera conocido de toda la vida. Todos los eventos transcurren de forma tan frenética que la mayoría a duras penas tienen impacto.

Como película y adaptación del juego de 1992, Dragon Quest: Tu historia es bastante mediocre. Sin embargo, a pesar de sus múltiples falencias, esta cinta es una encantadora carta de amor a la quinta entrega de la franquicia. Incluso si la mayoría de espectadores la encontrarán confusa y torpe, los fanáticos de la serie no podrán evitar tener una sonrisa en el rostro cuando empiecen a rodar los créditos.

Analicemos la película desde el principio. Dragon Quest: Tu historia emplea sus primeros ocho minutos resumiendo un cuarto de la historia original. Como se mencionó, Hand of the Heavenly Bride transcurre a lo largo de varias décadas. La aventura comienza con el joven héroe —que se llama Ryuka en la película animada— y Papaz, su padre, buscando a su madre. Sin embargo, Papaz es asesinado por el malvado obispo Gema y Luca es vendido como un esclavo junto con el príncipe Henry. Ahí permanecen por diez años realizando trabajos forzados. Es a partir de este momento que la película le baja un poco a la velocidad, pero no demasiado.

Hay algo que toca dejar muy claro, en el caso de que no sea evidente. Dragon Quest: Tu historia es una película especialmente diseñada para fanáticos de la franquicia, sobre todo aquellos que pasaron y disfrutaron la quinta entrega. Esto no solo se debe al frenético ritmo de la película, que confía que el espectador esté familiarizado con la aventura, sino por los constantes guiños y escenas repletas de ‘fan-service’.

Desde efectos de sonido sacados de los juegos originales hasta diálogos que rompen la cuarta pared, Dragon Quest: Tu historia no pretende disimular su procedencia. Al contrario, se muestra orgullosa por ella. ¿Y qué mejor forma de probarlo que con la icónica banda sonora de Koichi Sugiyama? Aunque algunos detalles son omitidos o modificados, también ha de reconocerse la fidelidad con la que se adapta la historia original de Yuji Horii. Aunque esto no ha de extrañar a nadie, ya que el diseñador japonés estuvo involucrado directamente con la producción de la película.

Ya que mencionamos la espectacular banda sonora, ¿qué mejor momento para hablar sobre la presentación visual? Aunque las escenas compuestas principalmente por primeros planos de personajes hablando pueden resultar un tanto repelentes por la ocasional ausencia de expresión, los modelos de los personajes y sus animaciones están bien hechas. Si bien las coreografías de la película no son espectaculares, con excepción de la batalla final entre Luca y Gema, resultan entretenidas y fluidas.

Todo lo mencionado hasta el momento debería dejar claro por qué esta cinta animada resultará encantadora para todos los fanáticos de Dragon Quest. Sin embargo, eso no es todo. Aunque el material promocional sugiere que Tu historia es una simple adaptación de Hand of the Heavenly Bride, la película toma una dirección inesperada en su climax. No daremos ‘spoilers’, pero basta decir que el final es bastante meta y hará que los fanáticos de Dragon Quest queden boquiabiertos.

Dragon Quest: Tu historia no es una película accesible para todo público. Los que no hayan jugado Hand of the Heavenly Bride o no tengan un especial afecto por la serie no captarán las referencias y se quedarán con un historia contada de forma apresurada. Sin embargo, aquellos que adoren Dragon Quest encontrarán un enternecedor homenaje a lo que el JRPG de 1992 aún representa para muchos: una posibilidad de escapar del mundo real para sumergirse en uno fantástico.

Dragon Quest: Tu historia es una muestra de lo magníficos que pueden ser los videojuegos. No solo por las entrañables memorias que pueden crear, sino porque las experiencias vividas en estos pueden ser tan reales y valiosas como las del mundo real. Al fin y al cabo, los videojuegos te permiten vivir tu historia.