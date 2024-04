Todos los Final Fantasy que abandonan PlayStation Plus en mayo

Los servicios por suscripción de plataformas de videojuegos ofrecen la ventaja de incluir franquicias completas en sus catálogos. Pero los juegos no permanecen para siempre, y en esta ocasión le corresponde a la saga 3D de Final Fantasy despedirse de PlayStation Plus Extra y Premium. 25 juegos en total abandonan la plataforma en línea de Sony, entre ellos Final Fantasy VII, VIII Remastered, IX, X|X-2 HD Remaster, XII: The Zodiac Age y XV: Royal Edition.

Esto no es ninguna novedad, pues los juegos introducidos en estas librerías digitales sin costo alguno siempre están expuestos a su rotación sin fecha definida. Sea por terminación de licencias o contratos, el próximo 21 de mayo se irán de PlayStation Plus una importante cantidad de títulos. De acuerdo con PushSquare, Sony actualizó su lista de «última oportunidad para jugar» con los siguientes nombres:

Final Fantasy VII (PS4)

Final Fantasy VIII Remastered (PS4)

Final Fantasy IX (PS4)

Final Fantasy X|X-2 HD Remaster (PS4)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4)

Final Fantasy XV: Royal Edition (PS4)

World of Final Fantasy (PS4)

Abzu (PS4)

Adr1ft (PS4)

How to Survive 2 (PS4)

The Artful Escape (PS5, PS4)

Ashen (PS4)

Last Stop (PS5, PS4)

I Am Dead (PS5, PS4)

Absolver: Downfall (PS4)

My Friend Pedro (PS4)

The Messenger (PS4)

Jotun (PS4)

Sundered (PS4)

This Is the Police (PS4)

This Is the Police 2 (PS4)

ELEX (PS4)

Monster Jam Steel Titans 2 (PS4)

Minit (PS4)

Observation (PS4)

Los juegos de Final Fantasy: Pixel Remaster (del 1 al 6) nunca han estado disponibles en PlayStation Plus y la trilogía de Final Fantasy XIII pertenece a la exclusividad de PS3. Final Fantasy XI es un MMO perdido en el tiempo de PS2 y Final Fantasy XIV es activamente jugado en plataformas PlayStation de anterior y actual generación.