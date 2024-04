Garōden: Netflix revela la fecha de estreno, el opening y más

Como ya sabemos, el autor de Baki Keisuke Itagaki es el ilustrador que se encargó de darle vida a la historia de Baku Yumemakura en el ‘manga’. Por esta razón tanto en el ‘manga’ de Garōden com en de Baki hay algunas referencias a personajes o elementos de una obra o la otra. Sin embargo, en el ‘spin off’ Yūenchi: Baki Gaiden las conexiones entre ambos universos son más visibles e involucran personajes de Garōden interactuando con los del universo de Itagaki. No obstante, al ser un ‘spin off’ no es canon hasta que Itagaki lo confirme.