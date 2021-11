Encanto – Reseña

Cuando Walt Disney Pictures anunció que su película Encanto se iba a desarrollar en Colombia, sentimos algo de nervios. Los colombianos somos demasiado paranoicos respecto a la imagen que damos en el exterior. Algunos se quejaron porque “nos mostrarían como un país de solo campesinos” —una crítica algo clasista, en nuestra opinión— y otros de que sería un “lavado” de imagen para ignorar la violencia y problemas de la nación. Incluso hubo quienes se quejaron de la multiculturalidad mostrada en los avances. Tampoco faltaron los memes que la comparaban con la realidad para sacar algunas risas.

Pero la verdad es que Encanto es una película maravillosa. Sí, es un bonito homenaje a la cultura colombiana, pero antes que nada es una bella historia sobre las dificultades de la vida familiar. Todo aderezado con mucha magia, color y música.

La protagonista es Mirabel (no Maribel), una joven miembro de la familia Madrigal que habita en una “casita” mágica en las montañas de Colombia. Gracias a un milagro, todos los miembros de la familia obtienen ‘dones’ que les dan habilidades como controlar el clima, cambiar de forma y hasta hablar con los animales. Todos menos Mirabel.

Tras ver los avances, es fácil pensar que esta es una historia sobre cómo “todos somos especiales en realidad”. Sí hay algo de eso en la película, pero no es el centro de la trama. En su lugar, está más preocupada por mostrar lo terrible que es cargar con el peso de las expectativas de los demás. Todo aquel que haya temido el “qué dirá mi familia” a causa de una mala nota en sus estudios, una elección de vida diferente a lo que ellos querían o un error, se puede sentir identificado con los personajes.

Tal como esperamos de las obras de Walt Disney Studios, la animación en Encanto es perfecta y los diseños de la película están llenos de personalidad. También cuenta con un excelente sentido del humor representado principalmente en bromas visuales, muchas de las cuales aprovechan los dones de los Madrigal para sacar buenas carcajadas.

En cuanto a la representación colombiana, se nota que Disney hizo la tarea. Hay miles de detalles en los vestuarios, la arquitectura, decoración de las casas y paisajes que definitivamente reconocemos como nuestros. Es verdad que hay una extraña mezcla de elementos que sí son adecuados para un pueblo rural de la montaña con otros que pertenecen a la costa Caribe, pero se supone que este pueblo es un microcosmos del país y esta combinación de culturas es más que adecuada.

La música no se podía quedar atrás. Las canciones de Encanto son una excelente mezcla de ritmos presentes en Colombia como vallenato, cumbia, merengue y salsa. Algunas canciones son bastante pegajosas y queremos destacar la excelente No se habla de Bruno, que cuenta la trágica historia del desaparecido tío de Mirabel. No esperábamos menos de Lin Manuel Miranda tras escuchar sus geniales composiciones en Hamilton y En el barrio. El único punto débil de la banda sonora es Colombia, mi encanto, interpretada por Carlos Vives. Es triste que sea precisamente la canción principal de este filme la que resulta empalagosa y repetitiva.

En caso de que les preocupe, la traducción de las canciones al español funciona muy bien. De hecho, nos parecen mejores que las “originales” en inglés.

Pero Encanto no solo es una película bonita con buena música al estilo de Disney. La historia también resulta atractiva por lo intrigante que resulta. Mirabel descubre que la magia de su familia está desapareciendo y no entiende por qué. A medida que habla con sus familiares descubre pistas y secretos que no esperaba encontrar sobre sus “perfectos” parientes. Cada revelación hace que el misterio crezca más y todo llega a una satisfactoria conclusión. Resulta bastante curioso que esta aventura épica prácticamente no abandone las paredes de la ‘casita’. Claro que, al más puro estilo TARDIS, “es más grande por dentro”.

Algo especialmente interesante y que definitivamente no esperábamos es que representara el lado más oscuro de nuestro país. El trasfondo de la película es una tragedia inspirada por la llamada ‘época de la violencia’ que sufrió Colombia en los años 40 y 50. De hecho, la ‘casita’ Madrigal y el pueblo que surge a su alrededor es la fantasía de un lugar al que no llegan los horrores que se sufren en el resto de la patria.

Hay otros temas presentes muy propios de nuestra tierra, pero que son más universales. La forma en que las “familias importantes” tratan de mantener las apariencias por encima de todo, incluso de su propio bienestar, y la figura de la abuela como una estricta matrona resonarán con muchos.

El trabajo de voces en español también es muy bueno. A pesar de no tener experiencia en este mundo, Lucía Vives —hija de Carlos Vives— hace un gran trabajo protagónico. Maria Cecilia Botero dota a la abuela de un aura de respeto, mientras que Carolina Gaitán y Daniela Sierra son hilarantes como la ansiosa Pepa y la divertida Dolores. Si les preocupaba que el cantante Maluma hiciera la voz de un personaje, pueden estar tranquilos, es uno de los que menos diálogos tienen.

Incluso ignorando su relación con Colombia, Encanto es una película casi perfecta de Disney. Además del problema con una canción que ya mencionamos, su otro ‘punto débil’ es que algunos miembros de la familia no son tan bien explorados como Mirabel, Luisa, Isabela, Bruno y la abuela. De verdad nos hubiera gustado saber más sobre ellos. Nada de eso es grave, pues es un filme supremamente divertido, con un ritmo narrativo envidiable y un importante mensaje sobre la vida en familia. No tenemos dudas a la hora de recomendarla.