Call of Duty: Mobile, temporada 4 (2024) – fecha, nueva arma, racha y más

Ahora que ya salió Warzone Mobile, el otro juego móvil de la saga probablemente tiene los días contados. Mientras se decide su destino, podemos seguir jugando y disfrutando de nuevo contenido. Vamos a conocer la fecha de inicio de la temporada 4 de 2024 para Call of Duty: Mobile, la nueva arma, modo de juego, racha de eliminaciones y más.

Empecemos dando una mirada al tráiler de esta nueva temporada.

¿Cuándo empieza la temporada 4 de 2024 en Call of Duty: Mobile?

Ya sabemos que la fecha y hora de inicio de la temporada 4 ‘Fool’s Gold’ de Call of Duty: Mobile será el miércoles 17 de abril de 2024 a las 7:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador).

Nueva arma

En la ruta gratis del pase de batalla podemos conseguir la ametralladora MG42.

Esta arma tiene un cargador de alta capacidad que la hace adecuada para usar contra grupos de enemigos.

Nueva racha

Otra recompensa de la ruta gratis del pase de esta temporada es la racha de eliminaciones RC-XD.

Al usar este carro de control remoto podemos guiarlo por el mapa y detonar sus explosivos al encontrar enemigos.

Nuevo modo de juego

Además de la nueva arma y racha de eliminaciones, en la temporada 4 »Fool’s Gold’ de Call of Duty: Mobile estrenaremos un nuevo modo de juego llamado ‘Dropkick’. En este tendremos que competir por el control de un maletín y ganaremos puntos cuando lo tengamos en nuestro poder. Los jugadores caídos no reaparecen hasta que su equipo no pierda el maletín.

El primer equipo en alcanzar la puntuación objetivo, gana.

Otras novedades de la temporada 4

Podremos activar la opción de ver la barra de salud de los aliados.

Tendremos un nuevo evento temático en el que podemos ganar recompensas completando desafíos en los modos multijugador y Batalla Campal.

Nueva interfaz de desafíos y recompensas.

Esperamos que disfruten esta nueva temporada del juego. Para más información, visiten el blog oficial de la franquicia.