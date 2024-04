Playdate – Análisis: la manivela del océano amarillo

Hace más de una década y tras el auge de los teléfonos inteligentes, no fueron pocos los que aseguraron que el mercado de consolas portátiles estaba muerto. Aún cuando sistemas como 3DS y PS Vita permanecían activos, una fuerte mayoría pensaba que las pantallas táctiles capacitivas y los móviles eran los sucesores. Pero el mundo necesita sus portátiles. Y no nos referimos a la moda híbrida impuesta por Nintendo Switch y extendida hasta PC portables como Steam Deck o Asus Rog Ally. Hablamos de verdaderas consolas portátiles, las que caben en el bolsillo, que no pesan considerablemente y que ofrecen una experiencia única, no compartida con consolas caseras. Hablamos de Playdate.

Panic Inc., distribuidores de Untitled Goose Game y Firewatch, anunció su paso a la producción de ‘hardware’ en medio de escepticismo y lo que ciertamente parecía una broma: una consola portátil con manivela. Mucho más pequeño y delgado que un Game Boy pero con la misma distribución de botones A, B y pad, el aspecto que más resalta de Playdate es una manivela retráctil, completamente funcional en los juegos tanto como su desarrollador lo decida.

La manivela es el punto vendedor de Playdate. Clones de Game Boy abundan en el mercado y usan todo tipo de emuladores, relegando el concepto de originalidad a las compañías fundadoras. En el caso de Playdate el enfoque es la creación de juegos únicos, que no verías en otra consola, especialmente si aprovechan la promocionada manivela. Tú mismo puedes crear los juegos si así lo deseas, haciendo uso de un editor accesible o de lenguaje de programación para usuarios avanzados. Incluso si no quieres crear los juegos, las opciones jugables son múltiples, variadas y económicas.

Piensa en elegancia

El fallecido consejero delgado y director ejecutivo de Apple era un sujeto obsesionado por un elemento, popularizado en sus dispositivos de telefonía y música. El profundo trabajo en el diseño de dichos dispositivos es lo que los puso en un escalafón diferente al de reproductores y celulares convencionales. La consola portátil Playdate es fabricada bajo una filosofía familiar por la compañía Teenage Engineering. El reto de adaptar el diseño de Panic era construir una consola portátil con lo estrictamente necesario y funcional.

Además de botón superior para el modo reposo, el botón circular de la esquina derecha actúa de menú y pausa en todos los juegos. La manivela es igualmente útil para desplazarse en los diferentes listados de opciones y títulos. Es una consola estéticamente impoluta y sus componentes no son baratos. La propia manivela retráctil puede parecer delicada, pero solo la veríamos afectada si el usuario la usa con un exceso de fuerza. Esto último no es motivado ni siquiera por los juegos, solo hay que «tratarla con cariño». El tacto hacia los botones de plástico duro es lo habitual, sin embargo, sí tenemos un pero en el pad direccional.

Los pad direccionales han evolucionado a la par de las consolas, pero siempre han sido sumamente importantes en las portátiles. Hacía la generación de DS llegamos a un pad suave para el pulgar, solo para devolverse en su sucesora. En el caso de Playdate, el pad es un poco más duro de lo que debería al momento de presionarlo. Esto no afecta la respuesta hacia cualquiera de las direcciones, pero sí evita el uso prolongado del mismo. La variedad de mecánicas jugables, ahora bien, no requiere en todos los títulos el uso del pad.

Puede ser el único sacrificio en la elegancia general de Playdate, pero incluso aquello somos capaces de perdonarlo por su pantalla.

Maravilla monocromática

Vamos a decirlo de una vez. Playdate no tiene pantalla retroiluminada ni a color, pero importa tan poco cuando tienes una LCD Sharp Memory. Sabemos muy bien que la moda actual es modificar consolas portátiles clásicas añadiéndoles retroiluminación y pantallas IPS de última generación. Tal como la paradoja de Teseo, no sabemos hasta qué punto va la consola original y comienza la modificada. Playdate decidió acercarse a los lectores electrónicos de tinta iniciales, aquellos sin retroiluminación. Su pantalla es asombrosamente nítida, incluso en condiciones de baja luz.

No puedes esperar jugar Playdate completamente a oscuras, pero a diferencia de la familia Game Boy previa a la llegada de la luz, su resolución 400×240 1-bit se distingue con mayor facilidad y el sol no es un obstáculo. Algo insufrible hasta en el ‘smartphone’ más moderno sin el máximo brillo. La pantalla de Playdate expande el concepto de consola portátil elegante, incluso si para muchos la luz sea fundamental. Seguramente su inclusión habría elevado los costos de producción y precio final, mas el que la pantalla sea monocromática la ubica en un segmento especial.

Tal como un juego triple A moderno no lo hace automáticamente mejor que uno de hace 30 años, los juegos a escala de grises o blanco y negro tienen un enorme potencial que lso desarrolladores de Playdate han comenzado a explotar. Encuentras aventuras gráficas con un increíble manejo de sombras, RPG reminiscentes a otros clásicos, títulos de disparos, carreras, ‘puzzles’, estrategia, deportivos y otros de conceptos más casuales que usan las limitaciones como su propia fortaleza. Cómo se forjaron muchos de los juegos de culto hoy clasificados como joyas.

Ventas por catálogo

Dos años después del lanzamiento de Playdate, podemos decir que la consola portátil de Panic habita en su propio segmento de mercado. O visto de otra forma, navega en un «océano amarillo». Sus competidores, si es que se les puede catalogar así a consolas portables pesadas y con juegos de PC, no están interesados en obstruir el ecosistema de Playdate. De las más recientes, Analogue Pocket sería una consideración, pero este es un Game Boy de lujo cuyo listado sigue siendo de la familia Game Boy –y algunos otros sistemas–.

La revelación de Playdate venía acompañada por el anuncio de 12 juegos incorporados gratuitamente —expandidos a 24–. En su momento, estos se entregaron vía Wi-Fi de a dos por semana, para un total de 12 semanas o tres meses. En la actualidad, si compras un Playdate puedes decidir si seguir este mismo modelo de ‘experiencia original’, u optar por recibir todos los juegos de una vez. La explicación detrás de esto es recrear un factor sorpresa, arruinado por servicios de ‘streaming’ que liberan temporadas completas de las series en lugar de un episodio semanal. Sin embargo, entre gustos los colores, lo importante es contar con la opción de elegir.

Desde marzo del 2023, abrieron las puertas de la tienda digital de Playdate, Catalog, ahora con juegos de básicamente todos los géneros. Aunque no se puede comparar con el tamaño de otras tiendas digitales, avanza a buen paso y nombres conocidos como el de Lucas Pope con Mars After Midnight (nuestra reseña) figuran entre los destacados. Los precios oscilan entre 1 y 13 dólares americanos, tan solo en los que hemos revisado. Los valores varían según el tipo de juego, pero es un tema difícil de cuantificar. Además de la tienda oficial Catalog, a través de Itch.io los usuarios pueden comprar más juegos y adquirir otros en los que poner su propio precio.

Manivela arriba

4 GB de memoria flash interna son más que suficientes para instalar decenas de juegos sin sufrir por el espacio. Si bien el peso de estos es de unos cuantos MB, descargarlos del servidor de Panic requiere extrañamente más tiempo de lo que supondría. Punto positivo para la rápida recarga por medio del puerto USB-C (no incluye cargador). Otra de las ventajas de juegos monocromáticos en pantalla sin iluminación, es que la duración de la batería se incrementa considerablemente. En modo reposo, aparentemente Playdate duraría 14 días sin necesidad de recarga.

El parlante integrado brinda un sonido monoaural decente y fuerte, pero si quieres el estéreo, un puerto para audífonos cumple con la función. También hay un micrófono en la parte inferior que hasta el momento no hemos utilizado en juego alguno. Un título para Playdate al estilo WarioWare le caería de perlas sin lugar a dudas, lo bueno es que están en ello. Lo mismo con el escaso uso del acelerómetro. El asunto es que muchos juegos no son trabajo de una sola persona, porque desarrollarlos sigue siendo una tarea compleja, aún si es para Playdate. Ese sería el motivo por la variación de precios y en cierta forma calidad.

Apartando Game & Watch: Super Mario Bros. y The Legend of Zelda, Playdate es la única consola portátil de la generación actual no dependiente de emuladores o títulos multiplataformas. Sin embargo, la opción de ‘Sideload’ permite cargar a través del sitio oficial y descargar en Playdate, todo tipo de aplicaciones y juegos (como los de Itch.io). Esto incluye un emulador de Game Boy –relativamente con menos velocidad– capaz de correr juegos .gb y los .gbc que sean compatibles con la portátil sin color. Una muestra de la versatilidad de Playdate.

Por objetividad, originalidad, clase y sobriedad, Playdate es la portátil más importante de esta generación. Si la palanca es uno de los inventos más cruciales de la humanidad, la manivela bien puede serlo de los videojuegos.

Análisis hecho con una consola Playdate brindada por Panic Inc. Conoce especificaciones y adquiérela a través de su tienda en línea.