¡Shazam! La furia de los dioses – Reseña

Hemos visto a algunos comentaristas decir en redes sociales que “no vale la pena ver esta película porque su universo cinematográfico ya murió”. Es cierto que el Universo Extendido de DC recibió una sacudida y se deshizo de la actual continuidad, pero es ridículo usar eso como excusa para ignorar una película como si no tuviera valor por sí sola. Shazam 2: La furia de los dioses es una divertida comedia de superhéroes que nos hizo pasar un rato muy agradable en el cine.

La primera película de Shazam, cuya reseña pueden leer aquí, fue una necesaria inyección de risas, color y emotividad a un mundo de superhéroes que se estaba hundiendo por culpa de películas demasiado serias, oscuras y aburridas. Esta secuela continúa por el mismo camino, pero no demuestra ninguna evolución y se puede describir como “más de lo mismo”. Eso no es necesariamente algo malo, pero sí es un poco decepcionante.

Han pasado algunos años desde que Billy y sus hermanos adoptivos obtuvieron poderes que los convirtieron en superhéroes, pero sus acciones no necesariamente son apreciadas por los habitantes de Filadelfia. Billy trata de ser un líder para su familia, pero hay tensiones entre ellos debido a sus diferentes intereses. Mientras tanto, un par de diosas recuperan el báculo del Hechicero y ponen en marcha un plan para quitarles los poderes a nuestros héroes y devolverlos al mundo de los dioses.

El eje de la película sigue siendo que tenemos a un grupo de niños y adolescentes “jugando a ser superhéroes” con poderes de verdad. A pesar de sus buenas acciones, cometen muchos errores y su inmadurez se presta para muchos momentos graciosos. Nuestro protagonista tiene un grave caso de síndrome del impostor porque no se siente digno de las habilidades que tiene. Sus esfuerzos por mejorar no parecen ser suficientes, sus hermanos no lo respetan como líder y sus errores se siguen acumulando. De hecho es responsable indirecto de la nueva amenaza que se cierne sobre su ciudad. También puede ser un personaje un poco fastidioso en ocasiones.

Shazam 2: La furia de los dioses es una película mucho más ambiciosa que su predecesora. Solo hay que ver los efectos especiales de la escena de la caída del puente, los enfrentamientos con el dragón o los poderes ‘axis’ de una de las diosas para notar que hay mucho más presupuesto y atención a los detalles en esta cinta. Todo luce muy bien, pero se sigue sintiendo como una “película menor” en el mundo del cine de superhéroes.

El problema de este film es lo mucho que trata de abarcar. Toda la parte de comedia funciona muy bien, pero se desbarata un poco cuando trata de ser seria. En el último acto tenemos un ataque contra Filadelfia y vemos toda clase de monstruos de la mitología griega atacar a sus habitantes. Pero esa amenaza se siente “pequeña”, como si el caos se limitara a un par de cuadras. También vemos mucha destrucción causada principalmente por los mismos héroes, pero todo eso se deja a un lado rápidamente. No hay consecuencias.

Las comparaciones son odiosas, pero seguimos extrañando la forma en que la primera película de Avengers hizo sentir el ataque a Nueva York como una situación grave y peligrosa. Pocas películas han logrado recrear y mucho menos superar esa sensación, ni siquiera de la misma Marvel Studios.

Este intento de hacer “más grande” a Shazam 2: La furia de los dioses hace que pasemos menos tiempo con la versión adolescente de Billy. En su lugar tenemos muchas más escenas con el joven Freddy, que a veces se siente como el verdadero protagonista de la película. Este personaje es mucho más entretenido y simpático que Billy o que el mismo Shazam. También es bienvenido el tiempo que dedica a los demás miembros de la familia, especialmente a Pedro y Mary. Ambos apuntan a arcos muy interesantes en los que Pedro esconde su homosexualidad al resto de su familia y Mary quiere ir a la universidad y hacer amigos aunque tenga que alejarse un poco de sus hermanos. Tristemente, no se les da el tiempo que merecen.

El arco de Billy también se resuelve de un modo poco satisfactorio. Todas las dudas sobre su capacidad para liderar o si merece realmente esos poderes terminan cuando le dicen que “tiene un buen corazón”. Es un cliché que no le exige realmente mejorar ni comprender las necesidades de su familia. Por si fuera poco, al final todo se resuelve con un ‘deus ex machina’ literal. Un cameo forzado que solo sirve para reforzar lo incompatibles que son las mitologías de los diferentes personajes de las películas de DC aunque estén en el mismo universo.

Hablando de mitología, tenemos que hablar de las villanas: las Hijas de Atlas. Helen Mirren y Lucy Liu son excelentes actrices que están muy desaprovechadas. Se supone que su dinámica de hermanas debe servir como contraste a la relación fraternal de la familia Shazam, pero está plagada de clichés. También desesperarán un poco a los conocedores de la mitología griega. Hesperia y Calipso no eran realmente diosas, sino ninfas, y Antheia sí era considerada una diosa, pero no era hija de Atlas sino de Zeus.

Algo que seguramente se están preguntando es si Shazam 2: La furia de los dioses tiene escenas antes y después de los créditos. La respuesta es sí en ambos casos y las dos tienen personajes que han aparecido en otras películas. No son grandes sorpresas y son principalmente chistes, pero uno de ellos es arruinado por la traducción. Tomando en cuenta que no hay planes de continuar las aventuras de Billy en el universo cinematográfico de DC, tampoco creemos que tengan relevancia para la continuidad.

Ninguno de estos defectos hace de esta una mala película. Como dijimos al comienzo de esta reseña, Shazam: La furia de los dioses es bastante divertida y les podemos asegurar una visita al cine llena de risas. Los efectos son muy buenos, igual que sus escenas de acción, pero no hay mucha originalidad en ninguno de esos aspectos.