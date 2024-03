Contra: Operation Galuga – Reseña

Contra: Operation Galuga

En resumen

Ya sea en compañía o en solitario, me he divertido mucho jugando Contra: Operation Galuga. Me encanta que no solo haya apelado a la nostalgia hacia los primeros juegos, sino que de verdad mantenga el espíritu de la saga en una experiencia más moderna. También apreció que no lo hayan dejado "difícil", sino que ofrezca múltiples opciones para ajustar la dificultad al gusto de diferentes públicos. Es una lástima que su trama sea tan mala, pero eso no debería impedir que lo disfruten.