Need For Speed Unbound – Reseña

Desde el 2013 la franquicia Need for Speed (NFS) dejo de tener entregas anuales para pasar a tener lanzamientos cada dos o tres años. El juego que dio inicio a esta nueva etapa del arcade de carreras ilegales de EA fue Need for Speed del 2015, el cual fue desarrollado por Ghost Games. A este lanzamiento se le sumó NFS Payback y Heat, ambos desarrollados por el mismo estudio que él reinicio del 2015. Ahora, Criterion Games —estudio conocido por trabajar en Need for Speed: Hot Pursuit (2010), NFS: Most Wanted (2012), Rivals (2013) y los excelentes títulos de la franquicia Burnout— ha regresado a la franquicia con Need for Speed Unbound.

Por el camino correcto, pero sin tomar riesgos

Los trazados de Need for Speed Unbound no son malos, pero carecen de la espectacularidad y situaciones impredecibles que se pueden apreciar en otros juegos del género para actual generación.

Luego de ocho años —en los cuales Ghost Games estuvo a cargo del juego— Criterion ha llegado a «ordenar» la casa, ya que Need for Speed Unbound tiene algo de la personalidad que se fue disolviendo en las entregas anteriores. El modo historia o campaña de Need for Speed Unbound nos invita a la ciudad ficticia Lakeshore City, en la cual podremos encontrar diferentes actividades. En esta urbe, inspirada en la ciudad de Chicago, encontraremos actividades que pondrán a prueba y afilarán nuestras habilidades de derrape y el control de la velocidad. En Lakeshore City podremos romper carteles y encontrar grafitis, entre otros coleccionables que hay en el mapa de Need For Speed Unbound.

Los tres iniciales

En Need for Speed Unbound, la historia es solo un vehículo para llevarnos a las carreras que son lo más importante. Esto debido a que la unica forma de ganar un conflicto es con respeto y este solo se puede conseguir, en el mundo de Need for Speed Unbound, siendo el más veloz. Para demostrar ser el más veloz debemos conseguir dinero para participar en los eventos de fin de semana, que en la historia de Need for Speed Unbound esta divida en cuatro. Es así como tendremos que pasar de lunes a viernes superando pruebas de día y de noche con el fin de recolectar dinero para conseguir el auto de la categoría correcta para participar en las pruebas de fin de semana.

El juego en línea funciona de manera separada a la campaña. Actualmente en línea solo se puede participar en eventos de tres pruebas para hasta 16 personas. Los elementos de animación en el juego impregnan a NFS Unbound de personalidad.

Esta dinámica no ha evolucionado mucho desde Burnout Paradise, pero en Need For Speed Unbound la constante presión de la policía hace que la emoción siempre esté latente. Cabe resaltar, que en NFS Unbound hay cinco niveles de alerta y la dificultad para salir de una persecución oficial es bastante exigente. Esta mecánica permite que la campaña se pueda ajustar a nuestro estilo de juego. Sin embargo, sí el dinero nos hace falta no tendremos otra alternativa que buscar los eventos mejor pagos sin importar las consecuencias «legales» que esto pueda implicar. Adicionalmente, nuestro desempeño temerario o nuestra falta de técnica impactarán las ganancias que tengamos al concluir una carrera.

Control y gestión de recursos

La ropa de diferentes marcas está presente en NFS Unbound. Hasta el sonido del carro se puede personalizar. Las poses son algunos de los elementos que se adquieren al recolectar coleccionables. En Need for Speed Unbound podremos personalizar algunas las animaciones en ‘cel shading’ que se activan al conducir y hacer derrapes, saltos entre otras acciones.

Una vez tengamos el vehículo que se ajuste a nuestro nivel, el siguiente paso para cumplir nuestro objetivo de ser el mejor es nunca parar de acelerar. Para esto necesitaremos del «nitro», el cual constantemente se llena cuando hacemos un rebufo, rozamos otro conductor, hacemos saltos peligrosos o simplemente atacamos de manera correcta una curva con un derrape. Otro punto positivo es lo mucho que varía la sensación de manejo entre cada uno de los vehículos, incluso al ser modificados elementos mecánicos.

La estética de Lakeshore City se siente muy genérica y —a pesar de no desentonar del todo— no hace justicia a lo mucho que resaltan los elementos animados y como su diseño hace juego con la musica que ambienta Need for Speed Unbound. La banda sonora de este juego cuenta con la participación de artistas de música electronica, rap y trap de todo el mundo como A$AP Rocky (USA), Kalush (Ucrania), KOKOKO! (R. Congo) y Rosalía (España) entre otros artistas presentes en Need for Speed Unbound. Sin embargo, estos ritmos pueden tornarse un poco pesados en algunos momentos de la partida.

Música de todo el mundo, pero no para todos los gustos

A nivel gráfico Need for Speed Unbound hace un excelente uso del motor Frostbite, lo cual se traduce es un ‘popping’ casi inexistente tiempos de cargar cortos y mucha espectacularidad en las colisiones que no escatiman en agregar elementos animados y muchas partículas en pantalla. Durante nuestra reseña de Need for Speed Unbound tuvimos caídas esporádicas de frames mientras corriamos el título en la consola Xbox Series S sin afectar la jugabilidad.

La estética ‘cel shading’ calza de maravilla con el estilo de Need for Speed Unbound ojalá en un futuro EA apueste por un juego con un uso total de esta técnica de animación.

Need for Speed Unbound 7.5/10 Nota Lo que nos gustó - Gran manejo de los vehículos. - Dificultad desafiante. - Personalización de carros, personajes y animaciones. - Juego cruzado. Lo que no nos gustó - Campaña repetitiva con poca variedad de actividades. - Modo en línea casi olvidable. En resumen Need for Speed Unbound es un arcade de carreras divertido con opciones de personalización para los autos, personajes y animaciones, en el cual hay una poca variedad de actividades —algunas muy destacables— y un sistema de progreso interesante, desafiante y muy repetitivo que hace que el jugador se canse con facilidad. Sin embargo, es agradable ver que Criterion Games ha logrado regresar a la franquicia a sus raíces. No es Hot Pursuit o Most Wanted, pero tiene mucha personalidad.

Reseña de hecha con una copia de Need For Speed Unbound para Xbox Series provista por Electronic Arts.