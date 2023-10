EA Sports UFC 5 – Reseña

Hace tres años, Electronic Arts lanzo la cuarta entrega de su simulador de lucha en el octágono. Esto rompe con la acostumbrada espera de dos años en los lanzamientos de los juegos de esta franquicia. Sin embargo, la larga espera tiene un motivo. Este no es otro que la inclusión de un nuevo motor gráfico y un gran número de novedades jugables a EA Sports UFC 5. El momento ha llegado y nosotros ya hemos jugado EA Sports UFC 5 y en nuestra reseña o análisis, les contaremos si vale la pena esta nueva evolución del simulador de lucha en el octágono de EA Vancouver.

En nuestra reseña de UFC 4 resaltamos que, los gráficos de la precuela de EA Sports UFC 5 son uno de los puntos más destacables por su calidad y crudeza con la que se muestran los golpes que damos o recibimos. Este es el primero de los cambios que vimos en el juego del 2023. Ya que, gracias al motor grafico de DICE —Frostbite— las fisicas, los golpes y sus consecuencia en los cuerpos de los luchadores no son solo más crudas; sino que también son realistas. Es tanto el nivel de realismo en los detalles de UFC 5, que este es el primer título de EA Sports en 11 años en tener una clasificación para mayores de 18 años. El último juego de deportes de Electronic Arts en tener esta clasificación fue EA Sports Fight Night Champion.

Fluidez y crudeza

Los modelos de los luchadores, la fluidez de sus movimientos en pantalla y como estos responden al control son unos de los grandes aciertos —que además se sienten como una verdadera evolución— de EA Sports UFC 5 con respecto a su predecesor. Sin embargo, la calidad de los rostros de los personajes, a pesar de la calidad del Frostbite, no terminan de convencer. Adicionalmente, en algunas de las repeticiones el movimiento no se siente natural. No obstante, debemos destacar que durante las repeticiones de K.O la calidad gráfica aumenta —no al punto de una Fatality de Mortal Kombat— pero si lo suficiente para poder hacer sentir incomoda a una persona sencible.

EA Vancouver se ha esforzado al maxímo para hacernos sentir como parte de la UFC. Ya que, además de mostrar los combates como si se tratara de una pelea en la vida real, la campaña de EA Sports UFC 5 nos lleva a simular la carrera de un luchador desde su inicio en las calles. El desarrollo de la historia no dista mucho que la vista en el juego del 2020. Sin embargo, la ejecución es un punto a favor para EA Sports UFC 5.

EA nunca pierda la oportunidad

Al igual que en F1 2023, EA Sports UFC 5 tambien cuenta con microtransacciones para dotar de elementos cosmeticos licenciados a nuestros personajes.

En el modo campaña de EA Sports UFC 5 tendremos que ir mejorando a nuestro personaje —el cual podremos crear de cero o en base a uno de los luchadores del juego— mientras pasamos por cada una de las categorias de la UFC. Al inicio de la campaña —y antes de nuestro debut— pasaremos por una serie de tutoriales que nos enserán los movimientos del juego. Una vez ya estemos en la «elite» de la UFC, nuestra misión antes y despues de una pelea, es mejorar la emoción y la condición de nuestro luchador. De esta manera nuestras estadisticamas mejorarán y tambien podremos aprender nuevos movimientos.

Las peleas del modo carrera nos pueden costar más de lo que esperamos ganar. En esto radica la gran dificultad de EA Sports UFC 5, ya que si no sabemos pelear podemos terminar con multiples contuciones o lesiones. Estas causarán —como en la vida real— que nuestro peleador este fuera de combate en rehabilitación y como o todo en este espacio terrenal tendremos que pagar hasta si queremos que el personaje tome una terapeutica sopa con su mamá. Si no tenemos heridas que requierantratamiento podremos entrenar en diferentes espacios cada uno diseñado a un estilo de pelea.

Entrenar mejora la condición fisica del personaje mientras cumplimos con objetivos que nos premiarán con puntos para mejorar las estadisticas de nuestro luchador. Estos puntos podemos gastarlos para mejorar aspectos fundamentales de nuestro estilo de pelea como la potencia de los golpes o la efectividad de los agarres.

Estos son todos los atributos que se pueden mejorar en un luchador de EA Sports UFC 5.

Progreso lento y dificultad elevada

Cabe resaltar que al igual que en las peleas oficiales entrenar tiene sus propios riesgos, a menos que elijamos hacerlo contra un saco de arena. Es así que si el luchador controlado por la CPU que nos ayuda en el ‘sparring’ nos lastima eso nos costará dinero y semanas, recuperacion o hasta la perdida de un combate. Hasta aquí este sistema de progreción funciona muy bien. Sin embargo, la evolución de los golpes, la cual desbloquea al siguiente, hace que el progreso sea sumamente tedioso. Esto debido a que tenemos que esperar hasta conectar un número determinado de veces el mismo movimiento hasta que suba de nivel lo suficiente para que se desbloquee el siguiente.

Esto hace que el inicio de la campaña de EA Sport UFC 5 sea lento y prololnga innecesariamente el aprendizaje del jugador. Esto es fundamental para que la persona que este jugando adquiera la confianza suficiente para saltar al siguiente paso, el multijugador en línea.

Si no usamos al personaje del modo carrera podemos usar los demas, los cuales tienen sus estadisticas y movimientos a corde a quienes estan basados.

El juego en línea de EA Sports UFC 5 —sin tener los valores de producción de juegos de pelea de la escena competitiva— no fue estable en nuestra experiencia durante la reseña del título. Hay que tener en cuenta que a futuro, la estabilidad del juego en línea es un apartado que se puede mejorar. La jugabilidad es algo que si bien se ha refinado, se siente más fluida y sus animaciones ahora son más precisas no es un aspecto que tenga variaciones significativas si lo comparamos con su anterior entrega. Ahora en EA Sports UFC 5, los jugadores encontrarán retos —como en un juego como servicio— que nos permitirá obtener elementos cosmeticos. Así que es muy probable que el paso al modelo de Ultimate Team se vea completado en la siguiente entrega.

EA Sports UFC 5 7.7/10 Nota Lo que nos gustó - El uso del motor Frostbite.

- Ajustes del sistema de combate.

- Algunas de las decisiones del modo campaña están bien ejecutadas.

Lo que no nos gustó - La curva de dificultad es muy prolongadas por culpa del sistema de progreso.

- Algunas animaciones no se sienten naturales.

- La historia de la campaña es muy similar a la del juego anterior.

En resumen EA Sports UFC 5 es una clara evolución del juego del 2020. En este juego el uso del motor Frostbite ha logrado que tenga gráficos hiperrealistas y ahora la velocidad y precisión de los movimientos son los mejores de toda la franquicia. Adicionalmente, el sistema de daños genera la presión suficiente en el jugador como para tener que modificar su plan de ataque a mitad de pelea. Esto en el modo carrera incrementa la toma de decisiones debido a las consecuencias que conlleva tener multiples fracturas. Desafortunadamente, el progreso y la curva de dificultad son muy prolongados y esto termina afectando a los nuevos jugadores. En conclusión, si son unos fanáticos de la lucha del octágono este juego los dejará con un buen sabor de boca, pero no es un juego que logre llamar la atención de la comunidad de juegos de pelea.

Reseña hecha con una copia digital de EA Sports UFC 5 para Xbox Series brindada por Electronic Arts.

EA Sports UFC 5 también está disponible en PlayStation 5.