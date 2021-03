JoJo’s Bizarre Adventure: Así habló Kishibe Rohan – Reseña

El mundo de JoJo’s Bizarre Adventure va mucho más allá de los stands, vampiros y usuarios de ‘hamón’. Hay cosas aún más extrañas que se esconden en las sombras. Durante sus viajes e investigaciones, cierto autor de ‘manga’ ha visto algunas de ellas y está dispuesto a contarnos todo al respecto en Así habló Kishibe Rohan, la serie de OVA que ya se encuentra disponible en Netflix.

Los cuatros capítulos que encontramos en la popular plataforma de ‘streaming’ son adaptaciones de algunos de los ‘one-shot’ o historias cortas que Hirohiko Araki ha escrito para diversas publicaciones a lo largo de los años. En esta reseña vamos a analizar Así habló Kishibe Rohan para descubrir si vale la pena verla, sean o no fanáticos de “los JoJos”.

Antes que nada, si planean ver estos capítulos buscando un complemento para JoJo’s Bizarre Adventure o para ver más de sus llamativos combates con stands, es mejor que se vayan quitando esa idea de la cabeza. Aunque sí aparecen personajes de la cuarta parte de la saga, Diamond is Unbreakable, ellos no son más que el marco argumental.

Podríamos comparar Así habló Kishibe Rohan con series de antología como Dimensión desconocida, Cuentos de la cripta o Black Mirror. Las historias que cuentan estos capítulos son completamente independientes y se pueden disfrutar aunque no se conozca la serie principal. Lo bueno de esto es que puede ser comprendida incluso por aquellos que no sepan mucho sobre “los JoJos”. Eso sí, aunque estas historias tengan poco que ver con stands o vampiros creados con máscaras de piedra, sí cuentan con el tono exagerado y absurdo que se ha vuelto distintivo de la obra cumbre de Araki.

Por ejemplo, la tensa escena climática del primer episodio involucra a un personaje arrojando palomitas de maíz a su boca. En otro, comer una mazorca puede ser una circunstancia de vida o muerte. Estas son situaciones tan ridículas que podemos llegar a pensar que todo se trata de una parodia. Pero no es así. El mundo de JoJo’s Bizarre Adventure se toma completamente en serio a sí mismo y eso es parte de su encanto. Nos reímos, pero el dramatismo de esas escenas es tan grande que de verdad termina preocupándonos qué pueda pasar.

A pesar de las similitudes en tono con el resto de la franquicia, estas cuatro historias hubieran podido ser completamente independientes. La presencia de Kishibe Rohan en los dos primeros episodios es casi anecdótica y hubiera podido ser reemplazado en los dos siguientes sin afectar mucho las tramas. Es verdad que usa en un par de ocasiones su stand Heaven’s Door —una habilidad que le permite leer la vida de alguien y reescribirla— pero no es algo realmente crítico para el desarrollo.

Muchos consideran que Kishibe Rohan es una representación del mismo autor Hirohiko Araki dentro de su obra y él ha mostrado una clara preferencia hacia este personaje. No nos extraña que aproveche cualquier oportunidad para plasmarlo en la página y luego en la pantalla. Después de todo, tiene sentido que sea un ‘mangaka’ el que nos cuente estas historias.

Los capítulos de Así habló Kishibe Rohan tienen elementos de horror sobrenatural: un hombre que busca evitar las consecuencias de una maldición, una mujer que trata de ocultar un cadáver, una villa que vuelve millonarios a quienes viven en ella y un joven que se obsesiona con sus propios músculos. Estos hacen sutiles e interesantes críticas hacia las clases económicas privilegiadas, pero no todos tienen la misma calidad narrativa. Los dos primeros —titulados El Confesionario y Mutsu-kabe Hill— son los mejores. Tienen a los personajes más desarrollados y un perfecto ritmo para el aumento del suspenso y horror. Los dos últimos tienen buenos misterios, pero su resolución es algo forzada y no aprovechan al máximo sus conceptos.

El segundo y cuarto episodios tienen otro problema: la forma en que deciden explicarlo todo al final. Estos son claros ejemplos de ideas que resultaban mucho más aterradoras cuando no sabíamos todo sobre ellas. No entendemos la necesidad de presentar teorías innecesarias respecto a lo ocurrido, arrebatándoles el misterio.

A nivel de animación, los fanáticos del anime van a estar más que satisfechos. Cuenta con el mismo estilo visual de las más recientes temporadas de JoJo’s Bizarre Adventure. De hecho, al ser OVA con más presupuesto, lucen mejor que los capítulos de la serie. Los personajes son muy atractivos, están bien definidos con líneas gruesas y resultan bastante expresivos. Los repentinos cambios en la paleta de color que ocurren en los momentos de mayor tensión o acción también están presentes aquí. Como novedad, uno de estos usa predominantemente el blanco y el negro. Esto era algo que no habíamos visto antes en la serie y luce genial.

A la hora de ver Así habló Kishibe Rohan en Netflix podemos escuchar la voces originales en japonés y activar los subtítulos o decantarnos por el nuevo doblaje en español latino. Tenemos que aplaudir la calidad de este trabajo de doblaje, el cual cuenta con actores muy reconocidos. Irwin Daayán (Yugi en Yu-Gi-Oh) representa muy bien la personalidad egoísta, pero no completamente carente de amabilidad de Rohan. También podemos escuchar la voz del popular Mario Castañeda (Goku en Dragon Ball) en el primer episodio.

A final de cuentas, Así habló Kishibe Rohan es una serie algo irregular, pero totalmente disfrutable. Su tono puede resultar especialmente extraño a aquellos que no están familiarizados con JoJo’s Bizarre Adventure, pero creemos que eso puede resultar más llamativo que desagradable. Por su parte, los fanáticos de la franquicia van a disfrutar de nuevas historias con el curioso estilo al que están acostumbrados. Mientras no esperen combates con stands, no van a quedar decepcionados.

Con algo de suerte, Así habló Kishibe Rohan será un éxito para Netflix. Tal vez eso los impulse a presentarnos más ‘anime’ de JoJo’s. Nos encantaría ver las sagas principales con un trabajo de doblaje tan bueno como el que tienen las extrañas historias que nos cuenta aquí el buen Rohan.