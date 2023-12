Bleach: Thousand-Year Blood War nuevo tráiler muestra cómo será «el conflicto»

En el segundo día de Jump Festa 2024 fue revelado un nuevo tráiler de la tercera parte o temporada de Bleach: Thousand-Year Blood War llamada The Conflict (el conflicto).

La parte 2 de Bleach: Thousand-Year Blood War llamada «la separación», inició el pasado 8 de julio en Star+ y terminó hace tres meses con un especial de una hora. El nuevo tráiler, compartido en Jump Festa 2024, revela algunos de los personajes que veremos en «The Conflict«, o el conflicto. En cuanto a la fecha de estreno o información sobre cuándo inicia la parte 3 del arco final de Bleach, el vídeo reitera que Bleach: Thousand-Year Blood War – The Conflict saldrá en un momento sin definir del 2024.

Más anuncios de Bleach en Jump Festa 2024

Durante el espacio de Bleach en Jump Festa 2024 tambien fue anunciado que la obra de Tite Kubo recibirá un nuevo musical en el año 2024. La primera obra rock musical de Bleach se estrenó en agosto de 2005. La última adaptación musical del manga de Kubo Tite, titulada Rock Musical Bleach – Mō Hitotsu no Chijō (Rock Musical Bleach: Another Above Ground), se llevó a cabo en Tokio y Kioto en 2016.

¿Desde dónde debo leer el ‘manga’ de Bleach para continuar la historia luego del episodio 13 de la parte 2 Bleach: Thousand-Year Blood War?

Entendemos que para algunos la espera por el estreno de la parte 3 sea muy alarga. Así que les contamos que si desean continuar la historia del episodio 13 de la parte 2 de Bleach: Thousand-Year Blood War deben leer a partir del capítulo 609 del ‘manga’ ubicado en el volumen o ‘tankobon’ número 67.

Los 13 episodios de la primera y segunda parte de Bleach: Thousand-Year Blood War se pueden ver doblados y subtitulados al español de Latinoamérica a traves de Star+. La versión doblada cuenta con el regreso de los siguientes actores de doblaje en sus respectivos papeles.

Fuente: canal oficial de Viz Media en YouTube