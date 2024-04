Participa en el torneo Junior Cup de OFFCORSS con EA Sports FC 24

Celebrando el mes de los niños en Colombia, OFFCORSS prepara un torneo de EA Sports FC 24 únicamente dirigido a niños y niñas entre los 8 y 14 años. Todos los menores de estas edades residentes en cualquier departamento de Colombia pueden participar. La única condición es que cada participante debe estar acompañado por un coach, que debe ser un padre, madre o tutor legal. La primera edición del torneo de EA Sports FC 24 Junior Cup de OFFCORSS comienza el 27 de abril y su final presencial se dará el próximo 25 de mayo.

¿Cómo me inscribo y cuándo es la OFFCORSS Junior Cup?

Es importante saber que no se cobrará alguna cuota de participación, pues la inscripción es totalmente gratuita. A partir del 17 de abril y hasta el 12 de mayo es posible inscribirse a través de juniorcup.offcorss.com. Vale recordar que cada participante debe contar con una de las siguientes consolas: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 o Xbox Series S/X. También requiere una conexión a internet estable de mínimo 10 megas, el juego EA Sports FC 24 y una suscripción vigente a PlayStation Plus o Xbox Live.

Los mejores jugadores en un formato de «mundialito» (8 grupos de 32 participantes) recibirán premios correspondientes a campeón, subcampeón y tercer lugar. Estos jóvenes pasarán por fase de grupos, eliminatoria y asistirán a la gran final presencial junto a la ceremonia de premiación. Los niños ganadores de cada fase son anunciados en la plataforma del torneo Junior Cup de OFFCORSS y a través de GamerFocus.co.

El coach o adulto responsable registrado con cada menor, debe acompañarlo en cada parte del torneo, tanto en participación como en soporte técnico si llegase a necesitarlo. ¡Anímate a participar y ganar en el torneo de EA Sports FC 24 Junior Cup de OFFCORSS!