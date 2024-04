Stellar Blade – Reseña

Semanas antes del lanzamiento de este título, un grupo dedicado a acosar a periodistas y desarrolladores de videojuegos decidió adoptarlo como parte de su causa porque les atraía su protagonista. Dañaron su reputación convirtiéndolo en “el juego de los incel”. Stellar Blade no merece ser conocido así y en esta reseña pretendo demostrar es un gran juego a pesar de su desagradable “club de fans”.

En frente de todo tenemos a Eve, la supremamente atractiva protagonista de este juego. Mucho se ha dicho sobre su diseño y apariencia, pero la verdad es que ella es uno de los elementos menos interesantes de esta obra.

En el futuro, la Tierra está invadida por grotescos seres conocidos como ‘naytiba’ y los humanos se ven forzados a huir a una colonia en el espacio. Para tratar de recuperar su planeta, la humanidad envía al séptimo escuadrón aéreo para localizar y eliminar al naytiba supremo. Pero el ataque fracasa y la única sobreviviente, Eve, se une a los pocos humanos que quedan en el mundo para cumplir su misión y vengar a sus compañeras caídas.

Que difícil es ser bella

Stellar Blade es un juego de acción intensa con elementos de exploración. Aunque eventualmente tenemos acceso a armas de fuego, la mayoría de enfrentamientos se resuelven cuerpo a cuerpo y tienen mucho énfasis en los ‘parries’ o desvíos. Los estilizados y acrobáticos combos y movimientos de Eve nos recordaron a títulos como Bayonetta y Devil May Cry, pero la jugabilidad tiene mucho más en común con juegos “tipo Souls” —Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring— lo cual se nota en su dificultad.

Los grotescos naytiba golpean con mucha fuerza. Un par de combos son suficientes para acabar con Eve, lo cual la regresa al último punto de grabado. Es importante poner mucha atención a los movimientos de los enemigos, aprendernos los ritmos de sus combos y así poder bloquearlos o evadirlos correctamente para contraatacar. Este sistema no es nada novedoso, pero hace que los enfrentamientos sean intensos y emocionantes, especialmente contra los jefes. La mayoría de esos enormes monstruos nos van a hacer volver una y otra vez hasta que finalmente perfeccionamos nuestra técnica o tenemos un golpe de suerte que nos permite derrotarlos. Es posible “grindear” para mejorar las habilidades y aprender nuevas técnicas, pero la victoria depende de la habilidad pura.

No dejen que mi charla sobre la dificultad del juego los asuste. Stellar Blade cuenta con un “modo historia” —una forma más aceptable de decir “modo fácil”— que pone indicadores en pantalla para que bloquear y evadir sea más accesible. Si por el contrario el juego les parece muy fácil, se puede desbloquear un modo aún más difícil tras ver los créditos.

Hay otros elementos de jugabilidad que no disfruté tanto. La presencia de QTE (momentos en que aparece un botón en pantalla durante una secuencia de video) resulta absurda e innecesaria. Hay secciones de plataformas que no están diseñadas para el poco control que tenemos sobre Eve en el aire y aunque tiene misiones opcionales muy buenas, la mayoría son, «ir a tal punto a recolectar x objetos» o «derrotar a x enemigos».

El mundo es una pasarela

Si jugaron la demo de Stellar Blade ya conocen las calles de la destruida ciudad llamada Eidos 7. Ese nivel es bastante lineal, pero no es la única clase de mapeado que nos ofrece el juego. Más adelante encontramos lugares como Xion, el Páramo y el Gran Desierto, escenarios abiertos que podemos explorar con total libertad para cumplir misiones opcionales, encontrar coleccionables y secretos.

Esta es una interesante combinación de estilos, pero se presta para confusiones. Los escenarios abiertos tienen mapa, pero los demás niveles no. Entiendo que se quiera respetar la inspiración detrás de ellos, pero hace la exploración innecesariamente compleja, sobre todo cuando regresamos para completar misiones opcionales o buscar coleccionables. También hay un par de niveles inspirados en juegos ‘survival horror’ como Resident Evil en los que no tenemos acceso a ataques cuerpo a cuerpo.

La falta de mapa es la mayoría de niveles es molesta, pero no es el problema más grave que tiene la exploración en Stellar Blade. Si llegamos al final del juego no hay forma de salir del último nivel para regresar al mundo abierto. El “punto de no retorno” se encuentra muchas horas antes de ese momento. Si quieren completar todas las misiones, háganlo antes de viajar al Elevador Orbital.

Ya que estoy hablando de los escenarios, déjenme decirles que lucen bastante bien a pesar de que no son nada originales. Tenemos ciudades destruidas, laboratorios abandonados, dos mapas desérticos, alcantarillas y el Elevador Orbital. La presencia de grandes estatuas y detalles barrocos les dan algo de personalidad, pero no se diferencian mucho de lo que hemos visto en otros juegos postapocalípticos.

Lo que sí resulta genuinamente especial son los diseños de los monstruos.

La bella y las bestias

Los naytiba son absolutamente grotescos. Unos lucen como mutaciones insectoides, otros como desagradables malformaciones de carne y tenemos aquellos que ni siquiera se pueden empezar a describir. Hay una gran variedad de ellos y la forma de luchar contra cada uno es diferente a la de los demás.

Los enemigos también son interesantes temáticamente, aunque algo desaprovechados. Al principio parecen ser la típica invasión alienígena, pero hay muchos secretos detrás de sus orígenes y objetivos. Ese es uno de los principales motores de la trama, pero al final de todo resulta bastante débil.

El principal problema es que los documentos, grafitis y algunos diálogos secundarios de Stellar Blade hacen que las grandes revelaciones y sorpresas de la trama resulten obvias mucho antes del gran momento en que todo es explicado. Los jugadores más atentos pueden darse cuenta de qué va a pasar poniendo atención a elementos tan simples como los nombres de algunos personajes.

Otro problema es que el juego se cree más inteligente de lo que en realidad es. La historia quiere proponer dudas filosóficas respecto a qué define a la humanidad y la relación de ésta con la tecnología, algo que resulta bastante relevante ahora que hay tantas discusiones sobre trabajos perdidos por culpa de las IA generativas. Pero no tiene una reflexión importante al respecto y se limita a replicar ideas comunes. En ese sentido se siente como una versión bastante pobre de la ideas de otros juegos como Nier: Replicant, Nier: Automata y Horizon Zero Dawn.

Con esto no quiero decir que la historia de Stellar Blade sea mala, es solo que se queda en ideas básicas que no aprovechan todo el potencial de su planteamiento. Lo que definitivamente es malo es la representación de Eve, su protagonista.

Todo sobre Eva

Sí, Eva es muy bonita. Si a ustedes les atraen las mujeres con esta clase de cuerpos de atractivo normativo, da mucho gusto verla en movimiento. Su apariencia es una de las cartas fuertes del juego porque nos agrada ver gente sexi.

Pero ese ‘sex appeal’ es completamente hueco. A diferencia de otros personajes femeninos considerados sexis —como Bayonetta o 2B de Nier— su atractivo no forma parte de su personalidad ni crea un contexto interesante. Ni siquiera tiene efecto en las relaciones con otros personajes. Con esto no quiero decir que “un personaje tiene que tener una razón para ser atractivo”. Por supuesto que no. Pero el juego pone tanto énfasis en su figura, resaltando especialmente su trasero, que desentona por completo con el tono serio y trágico del resto de elementos. El “movimiento” de sus pechos es exagerado y ridículo.

Tampoco ayuda que Eve sea un personaje sumamente aburrido y carente de personalidad. Además de su belleza, solo la define su deseo por vengar a su amiga Tachy y cumplir su misión de acabar con el naytiba supremo. Pero estos no se presentan como un conflicto para ella ni nada por el estilo. La única fuerza de su personaje está en el talento de su actriz de voz en español latino. Ni siquiera cuando se entera de “la verdad” sobre lo que ocurre cambia de forma de pensar. Hay un par de momentos en que tenemos que tomar una decisión y uno de ellos cambia el final, pero no dice nada sobre ella en sí.

Entre los objetos coleccionables del Stellar Blade se encuentra una gran diversidad de trajes. Casi todos ellos están sexualizados de una forma u otra y más que darle personalidad a la protagonista, solo sirven para buscar nuevas formas de lucir su trasero y sus pechos. Eve no pertenece a este juego, ella parece un personaje de relleno sacado de Dead or Alive.

De verdad lamento esto porque había potencial para hacer que su atractivo físico “dijera” algo sobre este mundo. Hacer un contraste temático y no solo visual entre su belleza y lo horripilantes que son sus enemigos. Mostrar cómo funciona la atracción sexual en un mundo como este, pero no. No significa nada. Da gusto verla, pero eso es todo.

Este es un tema que requiere mucho más análisis, así que hablaremos más de esto en un futuro artículo.

Más que “el juego de los incel”

Por favor ignoren al grupo de “gamers” que van a alabar este juego y su éxito solo basados en la figura de Eve. Como pudieron leer en esta reseña, Stellar Blade es un gran juego y la protagonista es, de hecho, uno de sus elementos más débiles. Esta es una fantástica obra de acción con un gran nivel de reto, mucha variedad y un excelente acabado técnico. Shift Up demostró que no solo sirven para crear un juego gacha lleno de chicas anime objetificadas, sino que tienen el talento para crear uno de los mejores videojuegos del año. Esta vez tomaron demasiados elementos de otros juego —hasta la música recuerda superficialmente a la de Nier— pero tienen el potencial de hacer algo original y grandioso.

Solo desearía que hubieran pensado mejor qué hacer con Eve.

Stellar Blade 8.4/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente sistema de combate.

- La variedad de enemigos y sus diseños.

- Variedad de actividades.

- Emocionantes y retadoras peleas contra jefes.

- Muy buena ambientación y calidad técnica. Lo que no nos gustó - Algunos jefes se repiten.

- Falta de mapa en algunos escenarios.

- No poder volver al mapa tras pasar el juego.

- Eve es una protagonista aburrida y sin personalidad. En resumen Me tomó casi 30 horas llegar al final de Stellar Blade haciendo la gran mayoría de sus misiones opcionales y debo decir que disfruté muchísimo la experiencia. Aunque la bella Eve no es una buena protagonista a nivel narrativo ni de diseño, si es una fantástica guerrera con una gran cantidad de herramientas a su disposición que hizo que los combates fueran emocionantes y tensos, sobre todo contra los jefes. Me hubiera gustado que la trama fuera más cohesiva y que el juego no se distrajera tanto para enfocarse en el trasero de Eve —que no es una mala vista, pero perjudica la experiencia— porque termina pareciendo una copia de juegos mejores. Eso no le quita que sea un gran título y probablemente uno de los mejores que tendrá PlayStation este año.

Reseña hecha con una copia digital de Stellar Blade para PS5 brindada por PlayStation Latinoamérica.