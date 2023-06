Conoce los estrenos de los jueves de doblaje de Crunchyroll para el mes de junio del 2023

Crunchyroll ha revelado los estrenos de ‘anime’ de los jueves de doblaje del mes de junio del 2023. Este mes, llegarán dobladas a Crunchyroll series clásicas como Dragon Ball Z Kai, isekai como By the Grace of the Gods y Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill y The Misfit of Demon King Academy. Este ‘anime’ adapta una serie de novelas ligeras publicadas por Shōsetsuka ni Narō. Así que conozcamos cuándo serán estrenadas las series de ‘anime’ que integran el grupo de jueves de doblaje para el mes de junio del 2023 en Crunchyroll.

Índice

The Misfit of Demon King Academy (1 de junio)

Tras llevar una vida de guerra, muerte y destrucción, el imbatible Rey Demonio Anos Voldigoad decide dejarlo todo atrás y reencarnarse en una era futura. Esto con la esperanza de que le traiga algo de paz y tranquilidad. Renace en una era pacífica, en la que los usuarios de la magia deben asistir a una academia para desarrollar sus habilidades. Sin embargo, lo que le esperaba en la reencarnación después de 2000 años eran descendientes que se debilitaron demasiado después de estar acostumbrados a la paz.

Anos ingresa a la Academia del Rey Demonio. Esta reúne y educa a aquellos que son vistos como la reencarnación del Rey Demonio. Sin embargo, la academia no pudo ver a través de sus verdaderos poderes y lo convierten en un inadaptado.

La primera temporada de The Misfit of Demon King Academy, compuesta por los episodios del 1 al 13, es el primer estreno de ‘anime’ de los jueves de doblaje de Crunchyroll.

By the Grace of the Gods (6 de junio)

Ryoma Yakebayashi, un hombre de negocios, ha vivido una vida decepcionante, hasta acabar en una temprana muerte. Al morir, es reencarnado en un niño de un mundo fantástico, donde vivirá en un bosque, en donde se dedicará a entrenar y estudiar monstruos «Slime». La primera temporada de By the Grace of the Gods, uno de los ‘anime’ de los jueves de doblaje de junio de 2023, que cuenta con 12 episodios llegará a Crunchyroll el 6 de junio.

Dragon Ball Z Kai (15 de junio)

Las temporadas 5 a la 7 de la remasterización de Dragon Ball Z, las cuales contienen los episodios del 99 al 167, llegarán a Crunchyroll —como parte de los estrenos de ‘anime’ de los jueves de doblaje— el 15 de junio de 2023.

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill (22 de junio)

Tsuyoshi Mukoda es un oficinista cualquiera al que de repente transportan a otro mundo. La habilidad única que obtiene al llegar a este nuevo mundo es una que parece un tanto inútil, “Supermercado Online”. Al inicio Mukoda está muy deprimido, pero resulta que toda la comida moderna que puede proporcionar a este nuevo mundo con su nueva habilidad tiene algunos efectos increíbles.

La primera temporada de Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, que cuenta con 12 episodios, llegará a Crunchyroll el jueves 22 de junio.

Fuente: Crunchyroll