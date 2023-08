House of Lee: es anunciado un ‘anime’ de Bruce por el aniversaio de Enter the Dragon

Varias cuentas en redes sociales que cubren noticias o filtraciones sobre ‘manga’ o ‘anime’ —además de medios como Deadline— han compartido un tráiler de House of Lee. Este es un ‘anime’ producido por Bruce Lee Entertainment, Shanon Lee y animado por Emily Yang (Shibuya). El anuncio, junto al tráiler, de House of Lee tomó a todos por sorpresa. Así que, les contaremos cuándo sale y de qué se tratará la historia del ‘anime’ House of Lee de Bruce Lee Entertainment.

¿Cuándo sale y cuál es la historia de House of Lee, el ‘anime’ protagonizado por Bruce Lee?

El adelanto del ‘anime’ House of Lee se proyectará junto a las proyecciones especiales por el aniversario número 50 de la película Enter the Dragon, la cual lanzo al estrellato a Bruce Lee en occidente. Cabe resaltar, que en el comunicado Shanon Lee afirma que el estreno de House of Lee será entre el 2024 o inicios del 2025. Por el momento se desconoce cuántos episodios tendrá o cómo será la distribución de este proyecto animado.

Según Shanon Lee, hija del difunto Bruce Lee, House of Lee será una serie ‘anime’ de acción y fantasía. Esta contará la lucha de Bruce Lee por reunir a sus Guerreros del Dragón antes de que el mundo se sumerja en la profunda oscuridad. La historia de House of Lee Se inspira en la famosa cita de Bruce Lee: «Aquellos que no son conscientes de que caminan en la oscuridad nunca buscarán la luz».

Grcias al corto White Rabbit, Shanon Lee decidió que el ‘anime’ House of Lee estará a cargo de Shibuya.

Las proyecciones del aniversario del filme Enter the Dragon contarán con la introducción del historiador cinematográfico Leonard Maltin. Él analizará el legado de la película Enter The Dragon como el primer filme de acción de kung fu producido por un estudio de Hollywood, el cual hoy en día sigue influenciando a cineastas al rededor del mundo.

