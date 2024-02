Elden Ring: Kadokawa anuncia webcomic inspirado en el juego

La editorial Kadokawa ha anunciado que Elden Ring tendrá una adaptación como webcomic. Este nuevo ‘manga’ «ligero» de desplazamiento vertical se llamará Elden Ring Become Lord y la ilustración estará a cargo del artista Hand Punch y será publicado en el sitio Tatesc Comics de Kadokawa. Sin embargo, según informa el portal ANN, Kadokawa no ha confirmado su publicación en otros idiomas.

Así es el webcomic «Elden Ring Become Lord«

El webcomic Elden Ring Become Lord iniciará su serialización el próximo viernes 29 de marzo. Junto a este anunció, Kadokawa ha compartido una breve descripción de la historia de Elden Ring Become Lord.

La aventura que nos cuenta la historia de Elden Ring Become Lord sigue a un Tiznado en su búsqueda por convertirse en el Elden Lord. Este Tiznado es guiado por las bendiciones y llega a las Tierras Intermedias. Por el camino, el Tiznado se encuentra con encantadores personajes, explora varias mazmorras, lucha contra poderosos jefes y mucho más. Es así que la historia del webcomic Elden Ring Become Lord, a diferencia del ‘manga´ La senda del árbol Áureo no es una comedia. En su lugar, Elden Ring Become Lord nos contará una historia más parecida a una de nuestras secciones de juego.

¿Cuándo sale o es la fecha de lanzamiento de Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring?

Ahora que ya sabemos cuándo inicia la serialización de Become Lord, el webcomic que adaptará el universo de Elden Ring repasemos los que sabemos del nuevo DLC.

La fecha de estreno de Shadow of the Erdtree es el viernes 21 de junio. Ese mismo día, serán estrenadas dos ediciones físicas del juego Elden Ring. La primera de estas será Elden Ring: Game of The Year (GOTY), la cual incluirá el DLC Shadow of the Erdtree y tendrá un precio de €80.99. Esto es aproximadamente $340.000 pesos colombianos o $1.480 pesos mexicanos. La segunda es una nueva edición de colección. sin embargo, Billbil-kun afirma no tener conocimiento del contenido que tendrá la nueva edición del juego.

Vía: ANN