Blue Beetle – Reseña

Es triste que muchos tengan la fecha de estreno de esta película en mente solo gracias a un meme porque la publicidad que le hizo su propio estudio fue bastante limitada. No ha sido un buen año para los superhéroes de DC Comics en la gran pantalla. A la divertida pero mediocre Shazam: la furia de los dioses y a la decepcionante The Flash no les fue muy bien en taquilla. Parece que quieren olvidarse de todo mientras llega el “reinicio” planteado por James Gunn y Peter Safran, pero eso no es excusa para dejar morir su último proyecto. Además, como van a ver en esta reseña, Blue Beetle es una película muy divertida y con mucho corazón que merece una oportunidad en los cines.

También es triste que este personaje sea tan desconocido. Sobre todo porque tiene más de 80 años de historia en los cómics. Aunque no ha dejado de ser un personaje terciario desde que forma parte del universo DC, ha sido una enorme influencia en otros héroes. Nite Owl de Watchmen está directamente basado en él y hay un par de personajes de Marvel fuertemente influenciados por su diseño. Aunque lo hemos visto en algunas series animadas y videojuegos, es justo que por fin tenga su momento para brillar por fuera de las páginas.

Jaime Reyes llega a su casa en Palmera City tras pasar varios años en la universidad, solo para encontrar a su familia en medio de una grave crisis económica. Mientras busca un trabajo que le permita ayudarlos, se ve involucrado con Industrias Kord y en posesión de un misterioso “escarabajo” que se fusiona con él y lo convierte en un poderoso guerrero acorazado. Ahora debe proteger a su familia de los ataques de quienes quieren apoderarse de esta arma mientras busca la forma de deshacerse de ella.

En retrospectiva, resulta curioso descubrir que Blue Beetle no es estrictamente una película de superhéroes. Jaime en ningún momento lucha contra el crimen o por salvar a alguien diferente a su familia o su amiga Jenny. Si se enfrenta a villanos, es algo totalmente incidental. Es más bien una comedia con mucha acción, efectos especiales y sabor latino.

Es el enfoque en la familia y la cultura latinoamericana lo que hace que esta sea una película especial. Tiene muchos estereotipos y clichés sobre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, pero los usa con cariño hacia la gente y no como burla por su idiosincrasia. A pesar de eso, sí hay momentos en que abusa un poco de las referencias a la cultura de nuestra región.

Esta película también tiene cambios de tono muy bruscos que pueden molestar a los amantes de las “películas de superhéroes” más tradicionales, pero que tienen mucho sentido en contexto. Está es una película en que una familia puede observar a uno de sus miembros sufriendo una traumática transformación y en menos de un minuto estar cantando la canción de una telenovela o poniéndose a lavar platos. Pero ese es el chiste. Los latinos estamos tan acostumbrados a soportar cosas horribles que estas no son razón para interrumpir la rutina diaria ni abandonar el sentido del humor.

Esta es una de las razones por las que imaginamos que una parte de la audiencia internacional no va a recibir bien a Blue Beetle. Es una película completamente enfocada al público latinoamericano. No le interesa explicar a los espectadores quién es ese personaje vestido como un grillo rojo en la televisión ni por qué están cantando una canción sobre una tal “Maria la del barrio”. Tiene la misma energía con la que Ms. Marvel habla de comida pakistaní o con la que Moon Girl and Devil Dinosaur referencia a grandes raperos.

Nos hace felices que haya una película de superhéroes como esta, que no sienta ninguna vergüenza de ser latina. Pero agradecemos aún más que haya hecho el esfuerzo no solo de mostrar la difícil realidad de los latinos en Estados Unidos, sino la terrible relación histórica de imperialismo que ha existido entre estos dos mundos.

No es difícil captar los temas sobre inmigración, indocumentados, gentrificación y racismo que permean la trama. Es casi una ley mencionar estos problemas cuando se hace una historia sobre latinos en EEUU, pero están muy bien integrados en la película. Después de todo, Jaime es un joven muy bien preparado que tiene dificultades para alcanzar el “sueño americano” y que de repente se ve perseguido por una corporación cuando logra algo de poder porque “no le pertenece”. No es nada sutil en esos aspectos.

A simple vista, Industrias Kord no es más que otra corporación malvada, pero cerca del final descubrimos que es mucho más interesante que eso. Hay un muy breve momento en que hacen referencia a la infame Escuela de las Américas. Es ahí cuando el objetivo temático de la película queda completamente revelado.

Por si no están familiarizados con esta terrible historia, la Escuela de las Américas o Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad es una escuela para instrucción militar del Ejército de los Estados Unidos que funcionó durante muchos años en Panamá. Allí se entrenaron miles de militares latinoamericanos con una ideología anticomunista que usaron como excusa para organizar escuadrones de la muerte, golpes de estado e incontables violaciones de derechos humanos. Ignacio Carapax, uno de los villanos de la película, fue entrenado allí. Desde entonces no ha sido más que una herramienta que los poderosos usan como les dé la gana, ignorando su humanidad.

En contraste, la villana principal es bastante decepcionante. Sobre todo tomando en cuenta que es interpretada por la gran Susan Sarandon. Victoria Kord habla mucho sobre “el bien común” y los sacrificios que se deben hacer en su nombre. Por supuesto, esos sacrificios siempre terminan siendo personas de razas y etnias diferentes a la suya. Pero esto es bastante habitual en los malos de turno y no tiene casi nada en su trasfondo que la haga interesante. Su relación con Ted Kord —el anterior Blue Beetle— y el hecho de ser una mujer en un alto cargo corporativo están completamente desaprovechados. Carapax resulta mucho más interesante, pero solo cuando la película está a punto de terminar.

Afortunadamente, los héroes sí brillan en toda su gloria. No nos extraña que Xolo Madridueña esté genial en su papel porque ya hemos visto su gran talento en la serie Cobra Kai. No conocíamos a Bruna Marquezine, pero nos gustó mucho en su papel como la hija del anterior Blue Beetle. Todos los miembros de la familia Reyes son muy carismáticos y divertidos. No nos extraña porque está formada por actores de la talla de George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carillo y Damián Alcazár, a quien recordamos mucho de la genial película colombiana Satanás. El papel de Lopez como el tío Rudy es especialmente memorable.

Otro tema que se ha vuelto de importancia en las películas de superhéroes más recientes es el de los efectos especiales. Sobre todo después de ver lo terribles que lucían en The Flash. Es de nuestro agrado informar en esta reseña que los efectos visuales de Blue Beetle lucen muy bien. No solo eso, sino que la armadura y muchos de sus efectos son completamente prácticos, dándole un ‘look’ muy tokusatsu a algunas escenas. No en vano han habido comparaciones del personaje con Kamen Raider y Super Sentai.

Ha quedado claro que nos gustó mucho Blue Beetle. Puede que su desarrollo no sea nada especial y que no demuestre mucha originalidad en su trama, pero nos enamoró con su sabor latino, cariño familiar y críticas al imperialismo estadounidense. El escarabajo azul es mucho más que un meme.