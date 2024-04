Monarch: Legacy of Monsters tendrá una temporada 2 y Apple TV+ nuevas series

El ‘Monsterverse’ no suelta el buen momento por el que pasa y muestra de ello en los últimos meses es la serie de Monarch: Legacy of Monsters para Apple TV+ y la recientemente estrenada Godzilla y Kong: El nuevo imperio. Este filme ha resultado ser otro éxito financiero que asegura la continuidad de las películas. Sin embargo, por el lado televisivo Apple TV+ también lo tiene cubierto, gracias al anuncio de una temporada 2 para Monarch: Legacy of Monsters.

Legendary continúa apoyando fuertemente al ‘kaiju’ japonés, pese a que de la exitosa Godzilla: Minus One –de otro distribuidor y productor– no tengamos noticias sobre su estreno por estas tierras.

«No podemos estar mas emocionados por los espectadores, ya que no solo experimentarán más aventuras en la temporada 2 [de Monarch], sino que se embarcarán en nuevos y épicos viajes en la franquicia, mientras expandimos el ‘Monsterverse’ de Legendary», aseguró Morgan Wandell de Apple TV+.

Esto quiere decir que nuevas series ‘spin-off’ se sumarán al ‘Monsterverse’ a través del servicio de ‘streaming’ de Apple. Aunque no han sido revelados mayores detalles, los guiños a Kong y el cameo de Godzilla en la primera temporada, aseguran el espacio para que otros ‘kaiju’ –viejos o nuevos– aparezcan en las series adicionales. Después de todo, el catálogo de monstruos de Toho es suficientemente amplio.

Chris Black y Matt Fraction, creadores de la serie de Monarch, seguirán como encargados de la temporada 2 de Legacy of Monsters. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los actores que regresarían, como por ejemplo Kurt Russell.

Fuente: Deadline