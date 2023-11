Viernes negro (Thanksgiving) – Reseña

Hace mucho tiempo, en una era casi olvidada conocida como 2007, los directores Quentin Tarantino y Robert Rodriguez nos deleitaron con una película llamada Grindhouse. Esta era una doble función acompañada de tráileres para filmes que no existían. Aunque decepcionó en taquilla, algunos de sus tráileres falsos terminaron convertidos en películas reales. Primero vino la icónica Machete. 16 años después, Eli Roth finalmente convirtió su corto Thanksgiving en una película que aquí fue titulada Viernes negro y en esta reseña vamos a ver si valió la pena esa larga espera.

Si no vieron el tráiler falso original, pueden hacerlo aquí. Son dos minutos llenos de brutales secuencias de violencia que imitan el estilo de las películas de ‘slashers’ de los años 70 y 80. Ahora que tienen ese contexto, veamos qué tal es esta nueva película.

La que debía ser una tranquila y agradable noche de acción de gracias en ‎Plymouth, Massachusetts, termina en tragedia. Una estampida de personas que trataban de aprovechar las ofertas de viernes negro termina con varias muertes. Un año ha pasado desde entonces y las personas involucradas en ese evento comienzan a morir de formas extremadamente violentas. Una persona vestida de peregrino y con una máscara de John Carver las asesina una a una.

Viernes negro —o Thanksgiving, si prefieren llamarla así— es una película ‘slasher’ bastante tradicional. No se aleja mucho de los elementos más tradicionales de este popular subgénero del terror. Tenemos un grupo de adolescentes que sirven como obvias víctimas y a la protagonista que cumple con todas las características de la chica final. También hay un misterio en torno a la identidad del asesino que, como Jason Voorhees y Michael Myers, parece tener la habilidad de aparecer y desaparecer a gusto y beneficio de la trama.

Una de las principales razones por las que vemos filmes como este es la violencia que tienen. Suena mal, pero los fanáticos del horror disfrutamos mucho con secuencias de ‘gore’ y mucha sangre —siempre que estén bien ejecutadas— por el impacto que pueden causar. En ese sentido, esta obra es un éxito. Huy muchas escenas de decapitaciones, destripamientos y otras brutalidades que hacen que la sangre corra libremente. No son necesariamente originales, pero impresionan e incluso hay un par que no tienen nada que envidiarle a la saga Saw.

Pero a pesar de lo salvaje que es, sentimos que el director Eli Roth se restringe mucho más de lo que vimos en algunas de sus anteriores películas como Cabin Fever, Hostal y El infierno verde. De hecho, las escenas de violencia no se pueden comparar a las del tráiler falso original, que eran mucho más brutales y grotescas. Se eliminaron los desnudos y la escena de la porrista es mucho menos impactante. Esto no es necesariamente malo, pero algunos se sentirán decepcionados.

Como dijimos, el tráiler falso original de Thanksgiving estaba inspirado en los violentos ‘slashers’ de los setentas y ochentas, pero Viernes negro se parece más una película de los noventa. Tiene más en común con Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado que con La masacre de Texas o El asesino del taladro. Algo que la hace inicialmente interesante es que parece querer hacer un comentario sobre la comercialización de las festividades. Empieza con una critica contra la obsesión con el éxito en redes sociales y el ofensivo consumismo capitalista del ‘black friday’. Esas ideas están muy bien establecidas en la primera parte de la película, pero las dejan en un tercer plano para dar prioridad a los temas más comunes del género.

Uno de los clichés más fuertes que tiene es el de los protagonistas desagradables. Todos los miembros del grupo de amigos principales son personas horribles que parecen merecer su destino. Por supuesto, la protagonista no es tan detestable como los demás, pero solo porque es muy aburrida. Este personaje es interpretado por Addison Rae, una gran estrella de TikTok que lamentablemente no es una buena actriz. Las demás actuaciones van de lo terrible a lo mediocre. Solo algunos actores secundarios como Patrick Dempsey y Gina Gershon hacen un trabajo medio decente.

Todo esto suena muy mal, pero la verdad es que en esta reseña consideramos que Viernes negro cumple con su trabajo como película de horror ‘slasher’. Tiene buena cantidad violencia, un par de persecuciones emocionantes y el misterio sobre quién es el asesino tuvo nuestro cerebro ocupado un segundo aunque no es difícil de averiguar su identidad.

Sabemos que Eli Roth puede hacer una película mucho mejor. Tal vez fue por el afán con que se produjo —la grabación comenzó en marzo de este mismo año y llegó a los cines en tiempo récord— o que el director está perdiendo el toque, pero la verdad es que sí extrañamos al cineasta desatado que nos presentó el mundo de pesadilla de Hostal.