Revelan figura de Sakura Head, el monstruo de Silent Hill: The Short Message

Gecco スタチュー化で SH/サクラヘッド背面が露わになったけど、こんなのコスプレする人現れるんだろうか?

コスプレなんて無理なデザインにしたつもりだけど(笑



As to the back design of Sakura Head, it's quite difficult to believe that someone will cosplay it from SH: short message. lol https://t.co/luFMfQMlUX