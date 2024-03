Alone in the Dark: estos son los requerimientos mínimos y recomendados para correr el juego en PC

Pieces Interactive y THQ Nordic han actualizado los requerimientos mínimos y recomendados para correr el ‘remake’ de Alone in the Dark en PC (Steam). Esta actualización hecha, a la página de Alone in the Dark se han hecho a tan solo una semana del lanzamiento oficial del título.

Anteriormente, les comentamos que este juego es escrito por Mikael Hedberg, a quien admiramos por su trabajo en juegos de terror como Amnesia: The Dark Descent y SOMA, que en nuestra opinión tiene una de las mejores historias del género. Si desean conocer todo lo que sabemos del ‘remake’ de Alone in the Dark, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Requerimientos mínimos y recomendados para correr el ‘remake’ de Alone in the Dark en PC (Steam)

La buena noticia es que, los requerimientos mínimos para correr o ejecutar el ‘remake’ de Alone in the Dark en PC (Steam) han disminuido. Es decir que más personas con computadores de gama media / baja podrán correr el juego sin que este tenga problemas de rendimiento. Ente los cambios más llamativos que se aprecian en los nuevos requerimientos de Alone in the Dark en PC se encuentra el cambio de procesador. Ya que, antes el juego pedía para correr en su configuración minima un Intel Core i5- 8400 y ahora se puede usar tan solo un Core i3-8300 o Ryzen 3 3100.

Requerimientos Alone in the Dark PC (Steam) Mínimos Recomendados Sistema Operativo Windows 10 x64 Windows 10 x64 Procesador Ryzen 3 3100 / Core i3-8300 Ryzen 7 3700X / Core i5-12400 RAM 8 GB 16 GB GPU GeForce GTX 1050 Ti / Radeon RX 570 GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT DirectX v12 v12 Almacenamiento 50 GB 50 GB Se recomienda usar una unidad de almacenamiento SSD.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento del ‘remake’ de Alone in the Dark?

Inicialmente, el ‘remake’ de Alone in the Dark, estaba planeado para que su lanzamiento fuera el pasado 25 de octubre de 2023. Sin embargo, esta fecha fue aplazada para «evitar la caótica temporada de lanzamientos de ese mes». Tiempo después, Pieces Interactive y THQ Nordic confirmaron que la fecha de lanzamiento de Alone in the Dark será el miércoles 20 de marzo. Este juego llegará a PS5, Xbox Series X|S y a PC mediante Steam. No saldrá para Nintendo Switch ni para las consolas de la anterior generación.

