Comedia familiar que se respete tiene un especial de Halloween y WandaVision cumple esa promesa en su episodio 6. Claro que esta no es una comedia familiar, pero la ‘bruja escarlata’ no está dispuesta a romper la tradición de tantas series y nos ofrece un capítulo que combina divertidas referencias a los cómics con más revelaciones sobre la aterradora realidad de los habitantes de Westview.

Y esa realidad es culpa de Wanda, no de Mephisto. Dejen de meter a Mephisto en esto. Él es inocente.

Este artículo contiene ‘spoilers’ del Episodio 6 de WandaVision: ‘Espectacular estreno de Halloween’.

De regreso a los disfraces clásicos

Es una pequeña lástima que los primeros tráileres de WandaVision hayan revelado la apariencia de la pareja protagonista en sus trajes de Halloween. Hubiera sido bastante divertido verlos de sorpresa vistiendo tal como los recordamos de los viejos cómics. Que Wanda haya descrito su atuendo como el de una “adivina de Sokovia” resulta interesante, tomando en cuenta las constantes referencias que hemos tenido recientemente a su vida en el país que destruyó Ultron. Que la apariencia de Vision sea descrita como de “luchador mexicano” es un gracioso guiño al diseño en general de los trajes de superhéroes en el pasado.

Pero ellos no fueron los únicos que se disfrazaron en este episodio. Pietro se viste con la apariencia clásica de Quicksilver, incluyendo su extraño peinado. Más interesantes resultan los disfraces de los hijos de Wanda. Tommy, que también tiene poderes de velocidad, se viste de forma parecida a su tío, mientras que Billy toma la apariencia de Wiccan, superhéroe en el que eventualmente se convierte en los cómics.

Hablando de los gemelos…

Mephisto en WandaVision

Como ya dijimos en el pasado, los lectores de los cómics saben que los hijos de Wanda y Vision fueron creados con parte del alma de Mephisto, qué puede ser considerado ‘el diablo’ del universo Marvel. Esto ha causado que muchos fanáticos crean que la gran revelación será que Mephisto es el verdadero villano de WandaVision y que está controlando a la protagonista o incluso la tenga poseída.

Esta teoría se volvió tan popular que generó una gran cantidad de memes en redes sociales, sobre todo burlándose de lo absurda que resulta.

Todos sabemos que los eventos de esta serie desembocarán en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ya que Mephisto es un enemigo común del buen Stephen en los cómics, dan por segura su aparición en la serie. Que Pietro se refiriera jocosamente a los gemelos como “engendros del diablo” parecía ser otra pista, igual que Wanda diciendo que no está segura cómo logró crear esta falsa realidad.

¿Eres tú, Mephisto de WandaVision?

Pero lo más probable es que esto no fuera más que otro guiño a los cómics. WandaVision no ha dado señas de ser una serie sobre pactos demoníacos para revivir a los seres amados (esa trama probablemente la estén salvando para otra película de Spider-Man). Esta es una serie sobre una mujer extremadamente poderosa que está sobrellevando su duelo de la peor manera posible.

YoMagic

¿Tu crees que esto está mal? Le pregunta Wanda a su hermano en un momento clave del episodio. Discuten los límites éticos de su ‘experimento’ y la repentina aparición de niños en la ciudad (algo sobre lo que Vision ya había comentado en el pasado). La serie quiere que creamos que ella no se ha vuelto una villana completa. Dicen que está tratando de no lastimar a las personas de Westview y ella probablemente cree que no lo está haciendo. ¿Se dará cuenta de lo egoísta que resulta? ¿Es consciente de los límites de su poder y de la tortura mental a la que están sometidas las personas que quedan “al margen de las cámaras”?

Al final del episodio la vemos extender aún más el tamaño del ‘Hex’. Nos preocupa que esté llevando sus poderes más allá del límite y el efecto que esto pueda tener en ella tanto física como mentalmente.

Los poderes de Wanda en el MCU siempre han estado muy vagamente definidos. La hemos visto usar telequinesis, manipulación de energía y control mental. Ahora parece que incluso puede manipular la realidad. ¿Y si hay algo más aparte de las habilidades que le concedió la Gema de la Mente?

El extraño comercial del episodio 6 de WandaVision presenta un producto literalmente llamado “YoMagic” y a un niño muriendo sin poder probarlo. ¿Cómo se relaciona esto con Wanda? ¿Está utilizando magia para crear este lugar? En los cómics, ella sabe usar magia en combinación con sus poderes mutantes. ¿De dónde sacó esa habilidad en la serie? ¿Es Agnes en realidad su maestra, Agatha Harkness? Que esté disfrazada de bruja en este episodio puede ser un guiño a ello. ¿Será que Mephisto está involucrado después de todo en WandaVision? ¿Mephisto es Pietro? No creemos que sea eso.

Mi hermano Pietro

Algo que resulta especialmente curioso es la forma como Pietro se relaciona con Wanda. A diferencia de Vision, cuya memoria fue borrada, él sí está al tanto de que esta es una realidad artificial, de su muerte y que tiene un rostro diferente (algo que sigue sin ser explicado). Su presencia nos lleva a comprender que muchos de los eventos que ocurren en Westview son causados por Wanda de forma inconsciente.

Por cierto, la ‘sitcom’ de WandaVision parece haber saltado por completo los años noventa en su episodio 6. Habíamos apostado que este episodio iba a parodiar series como Tres por Tres y Paso a Paso, pero tuvo el estilo de las comedias del 2000. Elementos como la caótica intro y el niño hablando directamente a la cámara son calcados de Malcolm in the Middle. Nos preguntamos si esa ruptura de la cuarta pared significa que Tommy y Billy están al tanto de la naturaleza falsa de su realidad. Tampoco se nos escapó la referencia a Los Increíbles y Juego de Gemelas. ¿Familias de superhéroes y gemelos que se reúnen tras mucho tiempo alejados? Por supuesto.

En nuestro próximo episodio…

Estamos muy emocionados por lo que puede ocurrir en los siguientes capítulos de la serie. Es muy probable que el ‘contacto’ con el que se va a reunir Mónica sea un personaje reconocido de la franquicia. Ahora que sabemos que su ADN ha sido alterado por entrar al ‘Hex’ podría comenzar a desarrollar los poderes que la conviertan en Photon o Spectrum, como su contraparte del cómic. ¿Significa eso que todos los que han entrado en contacto con la barrera podrían desarrollar poderes? ¿Incluso Darcy y los habitantes de Westview? Tampoco sabemos cuáles son los verdaderos planes del líder de SWORD.

Sabremos más la próxima semana. Incluso podríamos ver por primera vez a Mephisto en WandaVision… Está bien. Eso no. Mejor nos callamos.

Aquí pueden encontrar nuestros análisis de todos los episodios de WandaVision