Torneo OFFCORSS Junior Cup 2024: resultados de la Wave C

Sigue rodando la pelota en el torneo OFFCORSS Junior Cup con EA Sports FC 24. En esta ocasión vamos a revisar los resultados de la Wave C, donde tenemos un ganador más clasificado directamente entre los ocho finalistas. Desde el pasado 27 de abril y hasta el próximo 25 de mayo, niños entre los 8 y 14 años de todo Colombia compiten a través de grupos para definir a los tres mejores jugadores en la categoría Junior de EA Sports FC 24.

Recuerden que también hemos publicado los resultados de la Wave A y la Wave B anteriormente.

Resultados de la Wave C: torneo OFFCORSS Junior Cup

Etapa de grupos

Etapa final

Entrevista con el ganador

En una corta charla, hablamos con el ganador y su coach de la Wave C, en el torneo OFFCORSS Junior Cup con EA Sports FC 24. Julieth Escobar, coach del ganador Andrés Felipe Escobar, se refirió sobre su papel en el torneo OFFCORSS Junior Cup.

«Nunca lo había sido y vi la oportunidad con mi hermano, era algo nuevo para mí. No sabía qué hacer, pero juntos pudimos.»

Sobre el torneo organizado por OFFCORSS: «Me parece muy bueno que motiven a los niños con estos juegos. Aunque a veces lo vean como algo negativo, creo que es más como una destreza que pueden desarrollar», señala Julieth al respecto.

Andrés Felipe, ganador de la Wave C del torneo OFFCORSS Junior Cup 2024, asegura que sus puntos fuertes como jugador son: «La paciencia, esperar y conocer bien a tu contrincante. Ver cuáles son sus movimientos, cuáles son sus tácticas, aprenderlas y tener consciencia de cómo juegan.» En cuanto a sus jugadores favoritos, «En este torneo me ha gustado mucho cómo juegan Vinícius, Bellingham y Rodrygo. Me parece que hacen un buen tridente», afirma Andrés Felipe.

¿Y cómo se va a preparar para las finales del torneo OFFCORSS Junior Cup? «Principalmente jugando acá, con gente donde vivo –en mi casa–, ya que también son buenos jugando. Empezar a conocer los rivales, sus tácticas más que todo, ver cómo juegan, cómo atacan, cómo defienden. Mentalizarse eso para tener un buen apoyo y a partir de allí ver cómo hacemos los goles», concluyó Andrés Felipe.

Sigue pendiente en GamerFocus del torneo OFFCORSS Junior Cup 2024.