Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fecha de estreno del arco de entrenamiento de los pilares

El mes pasado conocimos detalles sobre el estreno en salas de cine del primer episodio de la quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la cual adaptará el arco del Entrenamiento de los pilares. Ahora, Aniplex ha compartido dos nuevos ‘trailers’ de la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba, los cuales revelan cuál es la fecha de estreno de la quinta temporada en Crunchyroll.

¿Cuándo sale o es la fecha de estreno de la quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Crunchyroll?

Ahora que muchos han podido ver el primer episodio de la quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en cine es normal que se pregunten cuál es la fecha de estreno en Crunchyroll. Afortundamente, la espera no será mucha. Ya que, es oficial que la fecha de estreno de la quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba será el domingo 12 de mayo.

¿Cuál es el ‘opening’ y ‘ending’ de la quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

Según compartió Fuji TV, My First Story junto HYDE interpretarán el ‘opening’ de la quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba llamado «Muguen» (sueños). La banda My First Story es conocida por interpretar el primer ‘opening’ de Kengan Ashura. Por otro lado, HYDE es conocido a nivel mundial por ser el vocalista de L’Arc~en~Ciel y de VAMPS.

Durante el tráiler suena el ‘opening’ que ambientará la quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

El reporte de Fuji TV también ha confirmado que Man with a Mission y Milet regresarán para interpretar un ‘ending’ especial para la película de Kimetsu no Yaiba que adaptará el arco del Entrenamiento de los Pilares. Este ‘ending’ especial se llama «Shōri no Meidō ~ Kizuna no Kiseki & Nezuko Kamado no Uta REMIX«. La canción incluye un remezcla de la canción de Nezuko y del ‘opening’ del arco de la aldea de los herreros.

¿Cuál es la historia de la quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

La histororia de la quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba adatará el arco argumental conocidomo como el Entrenamiento de los pilares. Este arco argumental de Kimetsu no Yaiba que continua la historia donde la dejo el episodio 11 de la tercera temporada es uno de transición. Este inicia desde el capítulo 128 y finaliza en el 136 del ‘manga’ de Koyoharu Gotouge.

Una vez termine el arco argumental conocidomo como el Entrenamiento de los pilares, en la quinta temporada, la historia de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba entrará en su recta final. Estos son los arcos argumentales que veremos luego del fin de la quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

La batalla final: también conocido como el arco de la Fortaleza del Infinito es la antepenultima historia del ‘manga’ Kimetsu no Yaiba e inicia desde el capítulo 137 y termina en el 183.

también conocido como el arco de la Fortaleza del Infinito es la antepenultima historia del ‘manga’ Kimetsu no Yaiba e inicia desde el capítulo 137 y termina en el 183. Cuenta regresiva al amanecer: este es el epilogo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el cual inicia en el capítulo 184 y da final al ‘manga’ de Koyoharu Gotouge en el 205.

