Worlds 2023: formato suizo llega a la recta final en el mundial de LoL

El Worlds 2023 está llegando lentamente a la recta final de su formato suizo. Si se lo perdieron, el formato suizo es la nueva fase de grupos por la que se decidirá a los ocho clasificados a los cuartos de final. Después de varios días de competencia, este formato está llegando a su final y pronto conoceremos a los seis equipos restantes por clasificar.

Este formato suizo resolvió varios problemas que venían presentando los Worlds, uno de ellos era la ingente cantidad de partidos innecesarios que teníamos que ver y que nos hacían perder tiempo. Por otro lado, el formato de siempre era aburrido y rara vez veíamos grupos interesantes, puesto que, estos se definían varias fechas atrás.

Resumen Worlds 2023

Worlds 2023 nos dejó varias sorpresas con este formato suizo que hizo mucho más interesante el hecho de ver competitivo de League of Legends. Desde muy temprano pudimos ver la clasificación de equipos como GenG y JDG, los favoritos por el momento para llevarse el mundial de LoL.

Fnatic había calentado el ambiente del enfrentamiento subiendo memes burlándose de NA.

Sin embargo, en esta madrugada se jugó la lleve de los perdedores, allí, se jugaban la permanencia Fnatic, Cloud9, Mad Lions y Weibo Gaming en un mejor de tres juegos (BO3). Esto terminó con la clasificación de Fnatic con un 2-1 y el equipo chino Weibo le pasó por encima a Mad Lions con un contundente 2-0.

¿Cómo, dónde y cuándo ver el mundiales de LoL 2023 en Colombia y Latinoamérica?

Mad Lions sigue con su racha de derrotas en los mundiales de LoL.

Con esto, el equipo de Elyoya quedó eliminado y Cloud9 no pudo completar su hazaña de ser el caballo negro de los Worlds como en ediciones pasadas. Los Worlds 2023 continúan el próximo 27 de octubre con los enfrentamientos entre DK vs. GAM y KT vs. LNG en los siguientes horarios:

Colombia: 2:00 am

México: 1:00 am

Perú: 2:00 am

Ecuador: 2:00 am

Argentina: 4:00 am

Chile: 3:00 am

Esta no es la única fecha que define la fase de grupos en los Worlds 2023, el sábado en la madrugada tendremos los enfrentamientos de NRG vs. G2 y T1 vs. BLG. Una vez finalicen estos enfrentamientos sabremos los últimos 6 equipos que quedarán vivos en busca del pase a los cuartos de final. Pueden ver la transmisión en el sitio oficial de lolesports Latinoamérica.

Fuente: Página de lolesports Latinoamérica