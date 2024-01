Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – Reseña

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

- No está traducido al español. - Algunos momentos en que el siguiente paso es confuso. - Los clichés orientalistas del tercer juego.

Lo que no nos gustó

En resumen

Los tres juegos incluidos en Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy —Apollo Justice, Dual Destinies y Spirit of Justice— tienen excelentes historias que dejarán muy satisfechos a los amantes de las novelas visuales, juegos de detectives y aventuras gráficas. Aunque recomendamos empezar la saga con la trilogía anterior, los fanáticos no se pueden perder de esta excelente colección. Es por eso que es una verdadera lástima que no estén traducidas al español, eso le resta muchísimos puntos y aleja a una gran parte del público.